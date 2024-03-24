يبحث محبي كرة القدم عن جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد لمتابعة فرقهم المفضلة سواء في الدوريات المحلية أو الإقليمية أو الأجنبية، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 24-3-2024.

أبرز مواعيد مباريات اليوم

إيطاليا - الإكوادور ودية المنتخبات - تقام الساعة: 11:00 مساءً.

إثيوبيا - ليسوتو ودية منتخبات - تقام الساعة: 03:00 مساءً.

اتحاد الجزائر - بسكرة في مباريات الدوري الجزائري - تقام الساعة: 10:00 مساءً بتوقيت الجزائر.

وفاق سطيف - الشلف دوري الجزائر - تقام الساعة: 10:00 مساءً.

شبيبة القبائل - بلوزداد Algerian ligue 1 - تقام الساعة: 10:00م.

نجم مقره - شباب القسطنطينية الدوري الجزائرى- تقام الساعة: 03:30 مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

يواجه فريق ريال مدريد مانشستر سيتي، على ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد يوم 9 إبريل 2024، في حين سيلعب الإياب على أرضية ملعب "الاتحاد" في 17 من الشهر نفسه.

ويواجه أتلتيكو دورتموند يوم 9 إبريل 2024 في ملعب واندا ميتروبوليتانو، في حين سيتواجه الفريقان في سغنال إدونا بارك في 17 إبريل 2024.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يتابع محبوا النادي الأهلى مباراة الأهلى وسيمبا التنزاني، يوم 29 مارس الجاري، في مباراة الذهاب، بينما تقام مباراة الإياب يوم 5 أبريل المقبل على ستاد القاهرة، ويسافر النادي الأهلي يوم 27 مارس الجاري إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يستعد مشجعي النادي الزمالك إلى مشاهدة مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر يوم 31 مارس الجاري، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل المقبل.