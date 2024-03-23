السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

المنتخب الوطنى يترقب نتيجة مباراة كرواتيا وتونس وينتظر الفائز فى النهائى

منتخب مصر
منتخب مصر

ينتظر المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، الفائز من بين كرواتيا وتونس التى تجرى اليوم، لاستكمال طرفى نهائى بطولة كأس عاصمة مصر التى نسنضيفها مصر خلال الأجندة الدولية بمشاركة ٤ منتخبات، بعد تحقيق الفوز على نيوزيلندا بهدف وحيد، فى مباراة الإفتتاح التى أقيمت على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويمنى الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام حسن النفس بمواجهة كرواتيا فى نهائى  البطولة يوم الثلاثاء المقبل، على نفس الملعب، حتى يضمن الاحتكاك القوى من ناحية والحضور الجماهيرى الكبير من ناحية أخرى.

وأثنى حسام حسن على التزام اللاعبين وحرصهم على تنفيذ تعليمات الجهاز الفنى، خاصة فيما يتعلق بالواجبات الدفاعية لكل لاعب وهو ما حدث عندما كان الثلاثى الهجومى، عمر مرموش ومحمود تريزيجية ومصطفى محمد يقومون بتأدية الواجب الدفاعى، وهو ما كان يفتقده المتتخب خلال الفترة الماضية، مما تسبب فى اهتزاز مرمى الفراعنة بأهداف كثيرة خلال بطولة أمم افريقيا.

ورغم الأداء المتواضع للاعب الفراعنة فى بعض فترات المباراة إلا أن حسام حسن اعتبر الفوز هو المكسب الرئيسى للفراعنة فى بداية حقبة الجهاز الفنى الوطنى، فضلا عن عودة الروح للاعبين داخل الملعب وحماسهم الشديد.

وشدد العميد على أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطور في ظل الأداء الجماعي المنظم الذى ظهر عليه اللاعبون خلال مباراة نيوزيلندا رغم كونها المباراة الأولى.

فى الوقت نفسه غادر إمام عاشور لاعب وسط الفراعنة معسكر المنتخب، بعد تعرضه للإصابة  خلال مباراة نيوزيلندا.

وأثبتت الأشعة التي خضع  لها إمام عاشور ، إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف، الأمر الذى فضل معه طبيب الفراعنه، عرض اللاعب على أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف لفحص اللاعب وتحديد حاجته لجراحة من عدمه.

وحقق المنتخب المصري الفوز في أول مباراة لمدربه الجديد حسام حسن، قائد المنتخب المصري السابق، والفائز معه بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا ثلاث مرات.

ويستعد منتخب مصر لاستئناف مشواره بتصفيات كأس العالم من خلال مواجهة بوركينا فاسو في القاهرة يوم السادس من يونيو المقبل، ثم خارج أرضه أمام غينيا بيساو يوم العاشر من الشهر ذاته.

منتخب مصر الجبلاية اتحاد الكرة الفراعنة أول تعليق من حسام حسن بعد توليه تدريب منتخب مصر

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