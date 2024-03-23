الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مباراة الأوليمبي وأستراليا

المنتخب الوطني الأوليمبي
المنتخب الوطني الأوليمبي

حسم التعادل الإيجابي 1/1 نتيجة الشوط الأول من مباراة المنتخب الأوليمبي وأستراليا في بطولة غرب آسيا.

تقدم جيرمان لصالح منتخب أستراليا من ركلة جزاء قبل أن يدرك محمد شحاتة التعادل لصالح منتخب مصر.

وأعلن البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر التشكيل، وجاء كالتالي: "حراسة المرمى حمزة علاء، والدفاع: أحمد عيد، حسام عبد المجيد، عمر فايد، كريم الدبيس، وخط الوسط: محمود جهاد، محمود صابر، محمد شحاتة، والهجوم: إبراهيم عادل، بلال مظهر، أسامة فيصل".

وتقام البطولة بمشاركة 8 منتخبات، هي: السعودية، العراق، الإمارات، الأردن من غرب آسيا، بجانب مصر، أستراليا، كوريا الجنوبية، تايلاند كضيوف.

منتخب مصر الأوليمبي مباراة مصر وأستراليا بطولة غرب آسيا تعادل إيجابي منتخب استراليا

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