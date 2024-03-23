التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مباراة الأوليمبي وأستراليا

حسم التعادل الإيجابي 1/1 نتيجة الشوط الأول من مباراة المنتخب الأوليمبي وأستراليا في بطولة غرب آسيا.

تقدم جيرمان لصالح منتخب أستراليا من ركلة جزاء قبل أن يدرك محمد شحاتة التعادل لصالح منتخب مصر.

وأعلن البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر التشكيل، وجاء كالتالي: "حراسة المرمى حمزة علاء، والدفاع: أحمد عيد، حسام عبد المجيد، عمر فايد، كريم الدبيس، وخط الوسط: محمود جهاد، محمود صابر، محمد شحاتة، والهجوم: إبراهيم عادل، بلال مظهر، أسامة فيصل".

وتقام البطولة بمشاركة 8 منتخبات، هي: السعودية، العراق، الإمارات، الأردن من غرب آسيا، بجانب مصر، أستراليا، كوريا الجنوبية، تايلاند كضيوف.