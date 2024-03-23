ميكالى يعلن تشكيل المنتخب الأوليمبى لمواجهة أستراليا

أعلن روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، تشكيل الفريق لمواجهة أستراليا مساء اليوم، في نصف نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على نظيره الإماراتي بهدف دون رد في المباراة الأولى.

وجاء تشكيل منتخب مصر لمواجهة أستراليا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد - عمر فايد - حسام عبد المجيد - كريم الدبيس.

خط الوسط: محمد شحاتة - محمود صابر - محمود جهاد.

خط الهجوم: إبراهيم عادل - بلال مظهر - أسامة فيصل.

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