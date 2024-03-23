السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ميكالى يعلن تشكيل المنتخب الأوليمبى لمواجهة أستراليا

المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي

أعلن روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، تشكيل الفريق لمواجهة أستراليا مساء اليوم، في نصف نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على نظيره الإماراتي بهدف دون رد في المباراة الأولى.

وجاء تشكيل منتخب مصر لمواجهة أستراليا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد - عمر فايد - حسام عبد المجيد - كريم الدبيس.

خط الوسط: محمد شحاتة - محمود صابر - محمود جهاد.

خط الهجوم: إبراهيم عادل - بلال مظهر - أسامة فيصل.

اقرأ أيضا.. منتخب مصر الأوليمبى يواجه أستراليا فى نصف نهائى بطولة غرب آسيا

البرازيلي روجيرو ميكالي منتخب مصر الأوليمبي منتخب استراليا بطولة غرب آسيا الودية تشكيل المنتخب الأوليمبي

مواد متعلقة

الليلة.. المنتخب الأوليمبي يترقب قرعة مسابقة كرة القدم بدورة باريس 2024

المنتخب الأوليمبى يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الإمارات ببطولة غرب آسيا

الأكثر قراءة

مؤشرات أولية.. عبدالحليم علام نقيبًا للمحامين لدورة جديدة

عقب ظهور نتائج الأشعة.. طبيب «الشناوى» يحدد عملية جراحية لـ إمام عاشور

عاجل.. اقتصاديون يتوقعون ثبات سعر الدولار بين 40 و45 جنيهًا حتى نهاية 2024

عاجل| بعد اتهامه بخيانة زوجته.. ماذا فعل الأمير ويليام بعد تشخيص "كيت" بالسرطان؟

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين

متى يمرر "الكبار" فى مجلس الأمن مشروع وقف النار فى غزة؟