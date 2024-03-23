السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

منتخب مصر الأوليمبى يواجه أستراليا فى نصف نهائى بطولة غرب آسيا

منتخب مصر الأوليمبي
منتخب مصر الأوليمبي

يلتقي منتخب مصر الأوليمبي نظيره الأسترالي في العاشرة مساء اليوم بملعب نادي الفتح بمدينة الإحساء في الدور نصف النهائي لبطولة غرب آسيا التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، وفي نفس التوقيت يلتقي منتخبا السعودية وكوريا الجنوبية بملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وتأهل منتخب مصر الأوليمبي للدور نصف النهائي بعد فوزه على الإمارات بهدف سجله بلال مظهر بينما تأهل منتخب أستراليا بعد فوزه على العراق 2-1 وتأهل المنتخب السعودي لنصف النهائي بعد فوزه على منتخب الأردن 2-1 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما بينما فاز منتخب كوريا الجنوبية على تايلاند بهدف دون رد.

منتخب مصر فاز في مباراته الأولى على الإمارات 

وأدى منتخب مصر الأوليمبي تدريبه مساء أمس، وقام خلاله البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني بشرح أسلوب لعب المنتخب الأسترالي ونقاط القوة والضعف في صفوفه بعد متابعته لمباراة أستراليا والعراق.

وركز روجيرو ميكالي خلال التدريب على طريقة اللعب التي سيواجه بها المنتخب الأسترالي والتشكيل الذي سيبدأ المباراة، والذي لن يختلف كثيرًا عن مباراة الإمارات للمحافظة على التفاهم والانسجام بين اللاعبين.

واختار البرازيلي روجيرو ميكالي 23 لاعبًا للمشاركة في بطولة غرب آسيا، وهم: حمزة علاء وعلي الجابري ومحمد السيد سيحا وحسام عبدالمجيد وعمر فايد ومحمد طارق ومحمد مغربي وكريم الدبيس ومحمد حمدي وأحمد عيد وأحمد محمود ومحمود صابر ومحمد شحاتة ومحمود جهاد وأحمد عاطف قطة ومصطفى سعد ميسي وأحمد نادر حواش وعمر الساعي ومصطفي أشرف وإبراهيم عادل وأسامة فيصل ونادر فرج وبلال مظهر.

منتخب مصر الأوليمبي منتخب استراليا بطولة غرب آسيا البرازيلي روجيرو ميكالي بلال مظهر

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