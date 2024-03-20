منتخب مصر الأوليمبي يبدأ مشواره في بطولة غرب أسيا بمواجهة الإمارات

يبدأ منتخب مصر الأوليمبي مشواره في بطولة غرب أسيا للمنتخبات الأوليمبية تحت 23 سنة بمواجهة منتخب الإمارات في العاشرة مساء اليوم، على بملعب بملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بمدينة الإحساء.

وتقام اليوم ثلاث مباريات أخرى، حيث يلتقي منتخبا استراليا والعارق في السابعة مساء بملعب مدينة الأمير عبداله بن جلوي الرياضية وفي نفس التوقيت يلتقي منتخبا كوريا الجنوبية وتايلان بملعب نادي الفتح، وفي العاشرة مساء يلتقي منتخبا السعودية والأردن بملعب نادي الفتح.

ويقضي نظام البطولة بتأهل الفرق الأربعة الفائزة في الدور الأول للدور نصف النهائي، حيث يلتقي الفائزمن السعودية والأردن مع الفائز من كوريا الجنوبية وتايلاند والفائز من مصر والإمارات مع الفائز من أستراليا والعراق، وتقام مباريات نصف النهائي يوم السبت المقبل.

في المقابل، تلعب المنتخبات الأربعة الخاسرة في الدور الأول على المراكز من الخامس إلى الثامن، حيث يلتقي الخاسر من السعودية والأردن مع الخاسرمن كوريا الجنوبية وتايلاند والخاسرمن مصر والإمارات مع الخاسر من أستراليا والعراق.

منتخب مصر الأوليمبي أدى تدريبه الأخير أمس وركز خلاله الجهاز الفني بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي على مراجعة طريقة اللعب التي سيخوض بها مباراة الإمارات والاستقرار على التشكيل المرشح لبدء المباراة.

وأكد ميكالي أن المشاركة فى بطولة غرب آسيا خطوة كبيرة في مشوار الاستعداد لدورة باريس الأوليمبية والاحتكاك بمدارس كروية مختلفة.

واختارالبرازيلي روجيرو ميكالي 23 لاعبا للمشاركة في بطولة غرب آسيا وهم: حمزة علاء وعلي الجابري ومحمد السيد سيحا وحسام عبدالمجيد وعمر فايد ومحمد طارق ومحمد مغربي وكريم الدبيس ومحمد حمدي وأحمد عيد وأحمد محمود ومحمود صابر ومحمد شحاتة ومحمود جهاد وأحمد عاطف قطة ومصطفى سعد ميسي وأحمد نادر حواش وعمر الساعي ومصطفي أشرف وإبراهيم عادل وأسامة فيصل ونادر فرج وبلال مظهر.