الليلة.. المنتخب الأوليمبي يترقب قرعة مسابقة كرة القدم بدورة باريس 2024

يجري الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مساء اليوم الأربعاء، قرعة مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية 2024 التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، الصيف المقبل.

وستنطلق مراسم سحب القرعة في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، بمبني (Pulse) بضاحية سان دوني بالعاصمة الفرنسية.

ويتواجد منتخب مصر، في المستوى الثالث في قرعة المسابقة، رفقة كل من الولايات المتحدة ومالي إلى جانب المنتخب صاحب المركز الثالث في قارة آسيا.

وضم المستوى الأول، كلًا من فرنسا «البلد المضيف»، وصاحبي المركزين الأول والثاني في آسيا، والأرجنتين، بينما المستوى الثاني، كلًا من إسبانيا، ونيوزيلندا، وباراجواي، والمغرب.

وضم المستوى الرابع في القرعة، كلًا من جمهورية الدومينيكان، والكيان الصهيوني، وأوكرانيا، والفائز من الملحق العالمي الأفروآسيوي (بين صاحب المركز الرابع في آسيا وغينيا).

وبذلك، فإنه من المحتمل أن يتواجد منتخب مصر مع الكيان الصهيوني في مجموعة واحدة بالمسابقة.

وستقام منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس (للرجال)، خلال الفترة ما بين 24 يوليو و9 أغسطس المقبل.

وستكون هذه هي المرة الثالثة عشرة التي يشارك فيها منتخب مصر، في مسابقة كرة القدم بدورات الألعاب الأوليمبية.

وتعود أول مشاركة لمنتخب «الفراعنة» في العرس العالمي الكبير إلى دورة أنتويرب عام 1920، بينما كان الظهور الأخير لمنتخب مصر في المسابقة، في دورة طوكيو 2020، والتي أقيمت صيف عام 2021.

الإنجاز الأبرز لمنتخب مصر في مسابقة كرة القدم بدورات الألعاب الأوليمبية، عندما تمكن من حصد المركز الرابع، في دورتي «أمستردام 1928»، و«طوكيو 1964».

يذكر أن المنتخب الأوليمبي المصري، قد حجز مقعده في مسابقة كرة القدم بدورة باريس 2024، بعد بلوغه المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 تحت 23 عاما، التي أقيمت بالمغرب، صيف العام الماضي.

وفشل منتخب مصر الأوليمبي، في التتويج بلقب البطولة، عقب الخسارة أمام نظيره المغربي «المضيف»، في المباراة النهائية للبطولة.