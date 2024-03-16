مصر فى المستوى الثالث بقرعة مسابقة كرة القدم بأوليمبياد باريس 2024

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن تصنيف المنتخبات المشاركة في قرعة مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية 2024 بباريس والتي ستقام الصيف المقبل.

وستجري قرعة مسابقة كرة القدم للرجال بدورة باريس، يوم الأربعاء المقبل 20 مارس.

ونشر «فيفا» عبر موقعه الرسمي، مستويات المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات، والذي شهد تواجد منتخب مصر، في المستوى الثالث، إلى جانب الولايات المتحدة ومالي وصاحب المركز الثالث في قارة آسيا.

مستويات المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات

وضم المستوى الأول، كلًا من فرنسا «البلد المضيف»، وصاحبي المركزين الأول والثاني في آسيا، والأرجنتين، بينما المستوى الثاني، كلًا من إسبانيا، ونيوزيلندا، وباراجواي، والمغرب.

وضم المستوى الرابع في القرعة، كلًا من جمهورية الدومينيكان، والكيان الصهيوني، وأوكرانيا، والفائز من الملحق العالمي الأفروآسيوي (بين صاحب المركز الرابع في آسيا وغينيا).

وبذلك، سيكون من المحتمل أن يتواجد منتخب مصر الأوليمبي مع الكيان الصهيوني في مجموعة واحدة بدورة باريس.

وستقام منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس (للرجال)، خلال الفترة ما بين 24 يوليو و9 أغسطس المقبل.