بديل كلوب وبيع صلاح.. 5 تحديات أمام المدير الرياضي الجديد لليفربول

يستعد ريتشارد هيوز، المدير الرياضي الجديد لنادي ليفربول الإنجليزي، لحسم العديد من الملفات، ومن ضمنها البحث عن مدرب جديد للفريق، بالإضافة إلى ملف تجديد عقود نجوم الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي ليفربول قد أعلن، أمس الأربعاء، تعيين ريتشارد هيوز في منصب المدير الرياضي للنادي، عقب نهاية الموسم الجاري، 2023-2024، وذلك للعمل مع مايكل إدواردز، الرئيس التنفيذي للنادي. لمطالعة التفاصيل من هنا.

5 تحديات أمام ريتشارد هيوز في ليفربول

ووفقًا لما ذكرته شبكة "Football 365" ، فإن ريتشارد هيوز سيكون أمام 5 مهام للعمل عليها خلال الفترة المقبلة.

وكشفت الشبكة هذه المهام أو التحديات التي سيواجهها ريتشارد هيوز، وذلك على النحو التالي:

إيجاد مدير فني جديد

وكان يورجن كلوب قد قرر الرحيل عن منصبه بعد نهاية الموسم الجاري، لتتردد العديد من الأسماء المُرشحة لتولي مسئولية تدريب الفريق، وعلى رأسها الإسباني تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن الألماني، والإيطالي روبيرتو دي زيربي، مدرب برايتون، وغيرهم.

بيع محمد صلاح حال فشل تجديد عقده

يحوم الغموض حول مصير محمد صلاح مع ليفربول، في ظل اهتمام الدوري السعودي بالحصول على خدماته في الصيف المقبل، وعلى رأسهم نادي اتحاد جدة.

ورغم التقارير الصحفية، التي أكدت خلال الساعات القليلة الماضية، أن ريتشارد هيوز سيعمل على تجديد محمد صلاح، ولكن في حال تلقيه عرضًا مُغريًا من الدوري السعودي، فإنه سيوافق على بيع الفرعون المصري.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لـ محمد صلاح رفقة ليفربول في يونيو 2025، وبالتالي فإن ريتشارد هيوز يريد الاستفادة منه ماديًا في حال عدم تجديد عقده.

5 تحديات أمام ريتشارد هيوز في ليفربول

تجديد عقود نجوم ليفربول

يريد ريتشارد هيوز حسم ملف تجديد عقود نجوم الفريق، مثل: الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد والهولندي فيرجيل فان دايك، في ظل اقتراب عقودهما من الانتهاء في يونيو 2025.

كذلك يدرس فكرة تجديد عقود كل من: جاريل كوانساه، إبراهيما كوناتي، كاويمين كيليهر، بعدما قدموا مستويات جيدة مع ليفربول خلال الفترة الماضية.

التعاقد مع جمال موسيالا

يأتي ذلك بعد تألق جمال موسيالا بشكل كبير رفقة بايرن ميونخ خلال الموسم الجاري، بجانب الاستفادة من صغر سنه، ليكون مستقبل ليفربول.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لـ جمال موسيالا رفقة بايرن ميونخ في يونيو 2026.

إبرام صفقة دفاعية مميزة

ويعتمد ليفربول على خدمات الظهير الأيمن جو جوميز بشكل كبير، لذلك ترغب إدارة النادي في التعاقد مع مدافع قوي للعب بجواره.

وأشارت الشبكة في تقريرها، إلى أن هناك العديد من الأسماء المطروحة على طاولة ليفربول، مثل: بيير وهينكابي، إدموند تابسوبا وجوناثان تاه، ثلاثي باير ليفركوزن، بجانب أنطونيو سيلفا، لاعب بنفيكا، وعثمان ديوماندي، لاعب سبورتنج لشبونة.