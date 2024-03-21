الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بديل كلوب وبيع صلاح.. 5 تحديات أمام المدير الرياضي الجديد لليفربول

ليفربول
ليفربول

يستعد ريتشارد هيوز، المدير الرياضي الجديد لنادي ليفربول الإنجليزي، لحسم العديد من الملفات، ومن ضمنها البحث عن مدرب جديد للفريق، بالإضافة إلى ملف تجديد عقود نجوم الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي ليفربول قد أعلن، أمس الأربعاء، تعيين ريتشارد هيوز في منصب المدير الرياضي للنادي، عقب نهاية الموسم الجاري، 2023-2024، وذلك للعمل مع مايكل إدواردز، الرئيس التنفيذي للنادي. لمطالعة التفاصيل من هنا.

5 تحديات أمام ريتشارد هيوز في ليفربول

ووفقًا لما ذكرته شبكة "Football 365" ، فإن ريتشارد هيوز سيكون أمام 5 مهام للعمل عليها خلال الفترة المقبلة.

وكشفت الشبكة هذه المهام أو التحديات التي سيواجهها ريتشارد هيوز، وذلك على النحو التالي:

إيجاد مدير فني جديد 

وكان يورجن كلوب قد قرر الرحيل عن منصبه بعد نهاية الموسم الجاري، لتتردد العديد من الأسماء المُرشحة لتولي مسئولية تدريب الفريق، وعلى رأسها الإسباني تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن الألماني، والإيطالي روبيرتو دي زيربي، مدرب برايتون، وغيرهم.

txt

تييري هنري يصطدم بإدارة ريال مدريد بسبب أولمبياد باريس 2024

txt

برشلونة يوجه رسالة تحذيرية لريال مدريد بشأن صفقة كيليان مبابى

 

 بيع محمد صلاح حال فشل تجديد عقده

يحوم الغموض حول مصير محمد صلاح مع ليفربول، في ظل اهتمام الدوري السعودي بالحصول على خدماته في الصيف المقبل، وعلى رأسهم نادي اتحاد جدة.

ورغم التقارير الصحفية، التي أكدت خلال الساعات القليلة الماضية، أن ريتشارد هيوز سيعمل على تجديد محمد صلاح، ولكن في حال تلقيه عرضًا مُغريًا من الدوري السعودي، فإنه سيوافق على بيع الفرعون المصري.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لـ محمد صلاح رفقة ليفربول في يونيو 2025، وبالتالي فإن ريتشارد هيوز يريد الاستفادة منه ماديًا في حال عدم تجديد عقده.

5 تحديات أمام ريتشارد هيوز في ليفربول

تجديد عقود نجوم ليفربول

يريد ريتشارد هيوز حسم ملف تجديد عقود نجوم الفريق، مثل: الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد والهولندي فيرجيل فان دايك، في ظل اقتراب عقودهما من الانتهاء في يونيو 2025.

كذلك يدرس فكرة تجديد عقود كل من: جاريل كوانساه، إبراهيما كوناتي، كاويمين كيليهر، بعدما قدموا مستويات جيدة مع ليفربول خلال الفترة الماضية.

التعاقد مع جمال موسيالا

يأتي ذلك بعد تألق جمال موسيالا بشكل كبير رفقة بايرن ميونخ خلال الموسم الجاري، بجانب الاستفادة من صغر سنه، ليكون مستقبل ليفربول.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لـ جمال موسيالا رفقة بايرن ميونخ في يونيو 2026. 

إبرام صفقة دفاعية مميزة

ويعتمد ليفربول على خدمات الظهير الأيمن جو جوميز بشكل كبير، لذلك ترغب إدارة النادي في التعاقد مع مدافع قوي للعب بجواره.

وأشارت الشبكة في تقريرها، إلى أن هناك العديد من الأسماء المطروحة على طاولة ليفربول، مثل: بيير وهينكابي، إدموند تابسوبا وجوناثان تاه، ثلاثي باير ليفركوزن، بجانب أنطونيو سيلفا، لاعب بنفيكا، وعثمان ديوماندي، لاعب سبورتنج لشبونة.

 

ليفربول ريتشارد هيوز المدير الرياضي محمد صلاح يورجن كلوب جمال موسيالا

مواد متعلقة

تييري هنري يصطدم بإدارة ريال مدريد بسبب أولمبياد باريس 2024

أزمة مرتقبة بين ريال مدريد والمغرب بسبب أوليمبياد باريس 2024

تصفيات كأس العالم.. مواعيد مباريات اليوم 11 رمضان 2024 والقنوات الناقلة

بسبب انتقاد الحكام.. ريال مدريد يُثير غضب الأندية الإسبانية

بعد 29 جولة.. أبرز الأرقام القياسية فى الدورى الإسبانى هذا الموسم

برشلونة يوجه رسالة تحذيرية لريال مدريد بشأن صفقة كيليان مبابى

بعد الاستئناف.. الإفراج المشروط لـ"داني ألفيس" بكفالة مليون يورو

رسميًا.. أرسنال يعلن تجديد عقد مدافعه تاكيهيرو تومياسو

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

قرار عاجل من النيابة العامة بحق سائق أوبر فى واقعة حبيبة الشماع

لفتة إنسانية.. الرئيس السيسى يلبى أمنية إحدى الأمهات المثاليات على المسرح

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

الرئيس السيسى لـ هانى شاكر: "شكرًا جزيلًا وسعيد إنى أشوفك"

الرئيس السيسى ممازحًا مدبولى: "معيط مش موجود.. اتكلم براحتك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محوري

عبد الرحيم طايع

رمضان في غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس

نتنياهو يصر على غزو جنوب غزة بريًا.. هل تنهى رفح مسيرته السياسية؟

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة