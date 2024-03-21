الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تييري هنري يصطدم بإدارة ريال مدريد بسبب أولمبياد باريس 2024

تييري هنري
تييري هنري

يواجه نادي ريال مدريد الإسباني العديد من الأزمات، بعد قراره بعدم السماح للاعبيه بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024".

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دورة الألعاب الأوليمبية "أوليمبياد باريس 2024" يوم 26 يوليو حتى يوم 11 أغسطس المقبلين.

بينما تنطلق منافسات كرة القدم في أوليمبياد باريس 2024، خلال الفترة من 24 يوليو وحتى يوم 10 أغسطس المقبلين.

ريال مدريد يقرر عدم مشاركة لاعبيه في أولمبياد باريس 2024

ووفقًا لما ذكره برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني الشهير، فإن نادي ريال مدريد قرر عدم السماح لأي لاعب من لاعبيه للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة، والتي تستضيفها باريس.

وأكدت التقارير الصحفية، أن ريال مدريد أرسل خطابًا رسميًا، إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، رفض خلاله انضمام لاعبيه، مثل إدواردو كامافينجا وأورلين تشواميني، إلى قائمة المنتخب الأولمبي الفرنسي المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وأشارت التقارير الصحفية، إلى موقف النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، والذي بات قريبًا من الانضمام إلى صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل، وفي حال إتمام الصفقة، فإنه لن يشارك في أولمبياد باريس 2024.

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تييري هنري ينوي مخاطبة ريال مدريد بشأن اللاعبين 

من جانبها، أفادت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، بأن تييري هنري، نجم أرسنال وبرشلونة السابق، والمدرب الحالي لمنتخب فرنسا الأولمبي، هاجم إدارة ريال مدريد بشأن هذا القرار.

وأكدت الإذاعة الفرنسية، أن تييري هنري لم يستسلم أمام خطاب ريال مدريد، ومازال مصممًا على ضم عدد من اللاعبين الفرنسيين في النادي إلى صفوفه في قائمة أولمبياد باريس 2024.

وأشارت إذاعة "مونت كارلو"، أن هنري ينوي التواصل مع إدارة ريال مدريد بشأن التراجع عن هذا القرار، رغم تلقيه رفضًا رسميًا.

وحول اتصاله بفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، قال هنري ضاحكًا: "لا أملك رقم هاتفه"، وتابع:"ريال مدريد نادي مؤسسي، وسوف نتواصل بهذا الشكل".

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