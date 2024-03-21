أزمة مرتقبة بين ريال مدريد والمغرب بسبب أوليمبياد باريس 2024

يبدو أن هناك أزمة مرتقبة بين نادي ريال مدريد الإسباني والاتحاد المغربي لكرة القدم؛ بسبب اللاعب إبراهيم دياز، بشأن احتمالية المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية "أوليمبياد باريس 2024".

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دورة الألعاب الأوليمبية "أوليمبياد باريس 2024" يوم 26 يوليو حتى يوم 11 أغسطس المقبلين.

بينما تنطلق منافسات كرة القدم في أوليمبياد باريس 2024، خلال الفترة من 24 يوليو وحتى يوم 10 أغسطس المقبلين.

أزمة مرتقبة بين ريال مدريد والمغرب بسبب إبراهيم دياز

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن هناك أزمة مرتقبة قد تشتعل خلال الفترة المقبلة بين إدارة نادي ريال مدريد والاتحاد المغربي لكرة القدم.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أدلى بتصريح مثير للجدل، أمس الأربعاء، قائلًا: "إبراهيم دياز لاعب مميز، ونريده أن يشارك في أوليمبياد باريس".

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن هذا التصريح سيُسبب أزمة قوية بين الاتحاد المغربي وإدارة ريال مدريد؛ بسبب رفض النادي الملكي انضمام أي لاعب من لاعبيه للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية، وهو الأمر الذي ينطبق على بعض اللاعبين، مثل إدوارد كامافينجا.

ولفتت إلى الخطاب الذي أرسله ريال مدريد إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، مؤكدًا خلاله رفض النادي الملكي مشاركة كامافينجا مع منتخب بلاده في أوليمبياد باريس 2024.

يأتي ذلك بعدما اختار إبراهيم دياز تمثيل منتخب المغرب بدلًا من إسبانيا، خلال الأيام القليلة الماضية، ليتم استدعاؤه لمعسكر شهر مارس مع المنتخب الأول.

وأقيمت قرعة منافسات دور المجموعات لكرة القدم في أوليمبياد باريس 2024، أمس الأربعاء، والتي أسفرت عن وقوع منتخب المغرب في المجموعة الثانية، بجوار منتخبات الأرجنتين، أوكرانيا وثالث الترتيب في كأس آسيا تحت 23 عامًا.