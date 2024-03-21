الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أزمة مرتقبة بين ريال مدريد والمغرب بسبب أوليمبياد باريس 2024

أوليمبياد باريس 2024
أوليمبياد باريس 2024

يبدو أن هناك أزمة مرتقبة بين نادي ريال مدريد الإسباني والاتحاد المغربي لكرة القدم؛ بسبب اللاعب إبراهيم دياز، بشأن احتمالية المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية "أوليمبياد باريس 2024".

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دورة الألعاب الأوليمبية "أوليمبياد باريس 2024" يوم 26 يوليو حتى يوم 11 أغسطس المقبلين.

بينما تنطلق منافسات كرة القدم في أوليمبياد باريس 2024، خلال الفترة من 24 يوليو وحتى يوم 10 أغسطس المقبلين.

أزمة مرتقبة بين ريال مدريد والمغرب بسبب إبراهيم دياز

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن هناك أزمة مرتقبة قد تشتعل خلال الفترة المقبلة بين إدارة نادي ريال مدريد والاتحاد المغربي لكرة القدم.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أدلى بتصريح مثير للجدل، أمس الأربعاء، قائلًا: "إبراهيم دياز لاعب مميز، ونريده أن يشارك في أوليمبياد باريس".

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن هذا التصريح سيُسبب أزمة قوية بين الاتحاد المغربي وإدارة ريال مدريد؛ بسبب رفض النادي الملكي انضمام أي لاعب من لاعبيه للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية، وهو الأمر الذي ينطبق على بعض اللاعبين، مثل إدوارد كامافينجا.

ولفتت إلى الخطاب الذي أرسله ريال مدريد إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، مؤكدًا خلاله رفض النادي الملكي مشاركة كامافينجا مع منتخب بلاده في أوليمبياد باريس 2024.

txt

برشلونة يوجه رسالة تحذيرية لريال مدريد بشأن صفقة كيليان مبابى

txt

بسبب انتقاد الحكام.. ريال مدريد يُثير غضب الأندية الإسبانية

يأتي ذلك بعدما اختار إبراهيم دياز تمثيل منتخب المغرب بدلًا من إسبانيا، خلال الأيام القليلة الماضية، ليتم استدعاؤه لمعسكر شهر مارس مع المنتخب الأول.

وأقيمت قرعة منافسات دور المجموعات لكرة القدم في أوليمبياد باريس 2024، أمس الأربعاء، والتي أسفرت عن وقوع منتخب المغرب في المجموعة الثانية، بجوار منتخبات الأرجنتين، أوكرانيا وثالث الترتيب في كأس آسيا تحت 23 عامًا.

ريال مدريد المغرب دياز الاتحاد المغربي لكرة القدم إبراهيم دياز أوليمبياد باريس 2024

مواد متعلقة

تصفيات كأس العالم.. مواعيد مباريات اليوم 11 رمضان 2024 والقنوات الناقلة

بسبب انتقاد الحكام.. ريال مدريد يُثير غضب الأندية الإسبانية

بعد 29 جولة.. أبرز الأرقام القياسية فى الدورى الإسبانى هذا الموسم

برشلونة يوجه رسالة تحذيرية لريال مدريد بشأن صفقة كيليان مبابى

بعد الاستئناف.. الإفراج المشروط لـ"داني ألفيس" بكفالة مليون يورو

رسميًا.. أرسنال يعلن تجديد عقد مدافعه تاكيهيرو تومياسو

ريال مدريد يُعلن خضوع تيبو كورتوا لعملية جراحية

ماسكيرانو يكشف موقف ليونيل ميسى من المشاركة فى أوليمبياد باريس 2024

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

قرار عاجل من النيابة العامة بحق سائق أوبر فى واقعة حبيبة الشماع

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

أول تحرك أمريكى ضد إسرائيل فى مجلس الأمن.. قرار بوقف حرب غزة

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس

مايا مرسى: المرأة المصرية رمز للقوة والصبر والعزيمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس

نتنياهو يصر على غزو جنوب غزة بريًا.. هل تنهى رفح مسيرته السياسية؟

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة