تصفيات كأس العالم.. مواعيد مباريات اليوم 11 رمضان 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم 11 رمضان 2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم 11 رمضان 2024 والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة السعودية ضد طاجيكستان، في الجولة الثالثة من الدور الثاني بتصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، ومباراة البرتغال والسويد الودية، خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

- مباراة باكستان ضد الأردن: في تمام الساعة الحادية عشر ظهرًا، وتُذاع على قناة Alkass One HD.

- مباراة أستراليا ضد لبنان: في تمام الساعة الحادية عشر ظهرًا.

- مباراة اليابان ضد كوريا الشمالية: في الساعة الثانية عشر والربع ظهرًا.

- مباراة كوريا الجنوبية ضد تايلاند: في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

- مباراة ميانمار ضد سوريا: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

- مباراة هونج كونج ضد أوزبكستان: في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

- مباراة إيران ضد تركمنستان: في تمام الساعة السادسة مساءً.

- مباراة الإمارات ضد اليمن: في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- مباراة عمان ضد ماليزيا: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة Alkass Five HD.

- مباراة فلسطين ضد بنجلاديش: في الساعة الثامنة والنصف مساءً.

- مباراة قطر ضد الكويت: في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD.

- مباراة العراق ضد الفلبين: في تمام الساعة التاسعة مساءً.

- مباراة النيبال ضد البحرين: في تمام الساعة التاسعة مساءً.

- مباراة السعودية ضد طاجيكستان: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة Alkass Two HD.

مواعيد مباريات اليوم الدولية الودية والقنوات الناقلة

- مباراة روسيا ضد صربيا: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة الرأس الأخضر ضد غيانا: في تمام الساعة التاسعة مساءً.

- مباراة البرتغال ضد السويد: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة جنوب إفريقيا ضد أندورا: في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

- مباراة إيطاليا ضد فنزويلا: في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يخوض فريق الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، مواجهة قوية ضد منافسه سيمبا التنزاني، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك أحد يومي 29 أو 30 مارس في تنزانيا.

بينما ستُقام مباراة الإياب بينهما، أحد يومي 5 أو 6 أبريل المقبل في مصر.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يخوض فريق الزمالك، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، مواجهة نارية أمام نظيره ومواطنه مودرن فيوتشر، مساء الأحد الموافق 31 مارس الجاري، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

على أن تُقام مباراة الإياب بينهما، في 7 أبريل المقبل، وسيكون الفارس الأبيض هو صاحب الملعب.

مواعيد مباريات منتخب مصر القادمة في كأس عاصمة مصر

وتشهد الفترة الحالية توقف للمباريات في مختلف الدوريات حول العالم؛ بسبب الأجندة الدولية للمنتخبات خلال شهر مارس الجاري، حيث يستعد منتخب مصر، تحت قيادة المدرب حسام حسن، لمواجهة نظيره نيوزيلندا في مباراة ودية.

وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد نيوزيلندا الودية، غدًا الخميس الموافق 22 مارس، وذلك في الدورة الودية التي تستضيفها مصر، بمشاركة منتخبي كرواتيا وتونس.

وتستضيف مصر الدورة الودية التي تضم منتخبات مصر، تونس، كرواتيا ونيوزيلندا، وذلك خلال الفترة من 18 وحتى 26 مارس الجاري، بدلًا من دولة الإمارات. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ويلتقي الفائز من مباراة مصر ونيوزيلندا، بالفائز من مباراة كرواتيا وتونس، يوم 26 مارس المقبل.

بينما يلعب الخاسران من المباراتين، يوم 25 مارس، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في الدورة الودية التي تقام في الإمارات.