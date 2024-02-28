"سكاى": أندية الدورى السعودى تتنافس على ضم صلاح.. وهذا موقفه

أوضحت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، مستجدات تفاوض الأندية السعودية مع محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول لضمه الصيف المقبل.

وارتبط اسم محمد صلاح بالانضمام لصفوف نادي اتحاد جدة السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وخاض النادي السعودي أكثر من مرحلة للمفاوضات مع ليفربول لضمه ولكن الصفقة باءت بالفشل.

وقالت شبكة “سكاي سبورتس”، إن دوري المحترفين السعودي سيحاول إبعاد محمد صلاح عن ليفربول بأي شكل من الأشكال.

وأضاف التقرير، أن جميع المؤشرات تؤكد، أن صلاح يريد الاستمرار في المنافسة على أعلى مستوى.

وأثار الإعلامي أحمد حسام “ميدو ” جدلا كبيرا بعدما كتب عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة والتواصل الاجتماعي "إكس" أمس: "محمد صلاح في #الدوري_السعودي الموسم القادم تم توقيع العقود".

بدأ نجم منتخب مصر مسيرته ضمن صفوف ناشئي نادي المقاولون العرب وصعد للفريق الأول في صيف 2010، وانتقل لنادي بازل السوسري في صيف 2012 وقضى عاما ونصف العام بالنادي قبل الانضمام لنادي تشيلسي الإنجليزي معارًا في شتاء 2014.

وأعير مو صلاح لنادي فيورنتينا في شتاء 2015، وعاد لتشيلسي في الصيف التالي قبل الانضمام لنادي روما معارًا في نفس الفترة لمدة عام، قبل أن ينتقل بشكل نهائي لصفوف الفريق الإيطالي، ولعب موسمًا، ثم انضم لنادي ليفربول في صيف 2017.