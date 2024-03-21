الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

حسام حسن يستقر على التشكيل الأساسى لمواجهة نيوزيلندا

منتخب مصر
منتخب مصر

تتجه النية لدى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، للاعتماد على العناصر الجديدة خاصة الشباب في تشكيلة الفراعنة أمام نيوزيلندا. 

ويختتم منتخب مصر تدريباته مساء اليوم الخميس، على ملعب العاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا لخوض مباراة افتتاح بطولة عاصمة مصر الودية، حيث يلتقي الفراعنة منتخب نيوزيلندا في العاشرة من مساء غدٍ الجمعة على نفس الملعب.

 

حسام حسن يستقر على التشكيل الأساسى لمنتخب مصر أمام نيوزيلندا

 

واستقر حسام حسن على منح العناصر الجديدة التي وقع عليها الاختيار الفرصة للتواجد فى التشكيلة الأساسية للفراعنة خلال مباراة الغد، بهدف إكسابهم خبرات جديدة وفي مقدمتهم مصطفى شوبير الذي اقترب بشدة من حراسة مرمى المنتخب الوطني بعد ظهوره بمستوى طيب مع الأهلى منذ غياب محمد الشناوى الذي أصيب بخلع في الكتف خلال بطولة أمم إفريقيا الأخيرة.

وبخلاف مركز حراسة المرمى، استقر العميد على معظم التشكيل الذي سيخوض به مباراة الغد من خلال الاعتماد على محمد هاني فى مركز الظهير الأيمن، والثنائى محمد عبدالمنعم وأحمد حجازي فى قلب الدفاع ومحمد حمدى فى مركز الظهير الأيسر، وفى الوسط مروان حمدى ومحمد مجدى أفشة وحمدى فتحى، وفى الهجوم مصطفى فتحى ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى.

واطمأن الجهاز الفنى للفراعنة على جاهزية اللاعبين المحترفين للمشاركة فى البطولة الودية التى تقام على أرض مصر التى يسعى خلالها الجهاز الفنى لتحقيق نتائج مرضية وتقديم أداء طيب فى ظل الحضور الجماهيرى الكبير المتوقع خلال البطولة.

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ومن المتوقع أن يكون هناك حضور جماهيري كبير، حيث تمت الموافقة على حضور 30 ألف مشجع بمباراة منتخبي مصر ونيوزيلندا، وذلك خلال الاجتماع التنسيقي للمباراة.

وتقام المواجهة باستاد مصر الدولي في العاصمة الإدارية الجديدة، في نصف نهائي بطولة عاصمة مصر، المدرجة ضمن سلسلة "فيفا" الدولية، بينما يلتقي منتخبا كرواتيا وتونس في العاشرة مساء السبت، باستاد القاهرة الدولي، في الدور ذاته.

حسام حسن نيوزيلندا منتخب مصر العاصمة الإدارية الجديدة مصطفى شوبير

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