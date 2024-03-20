عاجل| حسام حسن: "عايز لعيبة مشتاقة للمنتخب ومفيش حد ضامن مركزه"

أكد حسام حسن، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، أهمية الحضور الجماهيرى خلال مباريات بطولة عاصمة مصر التى تستضيفها القاهرة بمشاركة منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا، إضافة إلى منتخب الفراعنة.

وتحدث العميد عن موقف بعض لاعبى الفراعنة قبل مواجهة نيوزيلندا فى افتتاح مباريات البطولة الودية قائلاً:"عندما تم استدعاء أحمد نبيل كوكا من الأهلي قالوا لي إنه يعاني من كدمة في الظهر ومازال حتى اليوم يعاني من هذه الإصابة، لكن وجوده مهم للغاية باعتباره أحد العناصر الشابة التى تحتاج للخبرة".

أضاف:" حسين الشحات سليم، لكن بحسب الفحوصات الطبية كان عنده تقلصات عضلية، وحرصًا مني على مشواره مع المنتخب والأهلي خلال الفترة المقبلة اتخذنا قرار باستبعاده حتى يتلقى العلاج بشكل جيد مع ناديه ويستطيع العودة بسرعة " .

وعن موقف استدعاء مصطفى شلبي كبديل للشحات قال مدرب الفراعنة:"كنت قد وضعت اللاعب ضمن حساباتى، زي دونجا وأوفه مهاجم إنبي؛ لذلك استدعيت مصطفى شلبي وعندما استدعيته وجدت إنه لم يتعاف من إصابته ونحاول إننا نعمل معه في الإطار البدني ومنذ يومين أصيب بالبرد؛ ولكن أنا مبسوط إنه موجود معانا ولسه بيكمل عملية شفاءه معانا".

وأكمل العميد حديثه:"فوجئت برغبة اللاعبين المحترفين في الوصول للمعسكر والاشتياق للتألق مع منتخب مصر، الكبير لازم يلعب مع الكبار؛ لذلك نحن نلعب هذه البطولة، هذا ما كنت أطبقه مع الأردن، لعبت أمام السنغال وزامبيا والإمارات والعديد من المنتخبات الكبيرة، حتى يتطور مستوى منتخب الأردن".

أضاف:" الباب مفتوح أمام الجميع، سواء أحمد فتوح أو النني، فمعسكر مارس مجرد بداية للجهاز الفني، فتوح لاعب جيد وهام؛ لكن أداءه متذبذب مع الزمالك، مؤكدًا أن اللاعب الجيد والذي سيصنع الفارق سأضمه للمنتخب، لكن هدفي جعل كل اللاعبين "تشتاق" للانضمام للمنتخب، ولا أحب أن يكون هناك لاعب ضامن مركزه .

واختتم العميد تصريحاته خلال مؤتمره الصحفى قائلاً:"في محاضراتي مع اللاعبين شرحت لهم أسلوب لعب يتبعه منتخب نيوزيلاندا كالذي يتبعه منتخب بوركينا فاسو، درسنا نيوزيلاندا بشكل كبير جدًا، مميزين على مستوى الجانبين، الظهير الأيسر لديهم يلعب في الدوري الإيطالي ، وأهم ميزة بالنسبة لهم الكرات الثابتة.