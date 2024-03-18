الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

حسام حسن يطالب لاعبى الفراعنة باستغلال الفرصة لإسعاد الجماهير فى رمضان

منتخب مصر
منتخب مصر

حملت كلمات  حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، للاعبي الفراعنة على هامش المعسكر المقام حاليا، مزيدا من التحدي لدى كل لاعب من أجل إثبات الذات وتقديم أقصى جهد لإسعاد الجماهير المصرية خلال شهر رمضان المبارك.

وطالب العميد لاعبي الفراعنة بضرورة تقديم اقصى ما لديهم خلال البطولة الودية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 وحتى 26 مارس الجاري، لإسعاد الجماهير المصرية وكذلك رد الجميل للمسئولين عن الرياضة في مصر بعد المجهود الكبير الذي بذلوه لإنقاذ البطولة الودية وإقامتها على أرض مصر.

واعتبر مدرب الفراعنة أن إقامة البطولة في القاهرة فرصة عظيمة أمام اللاعبين لاستعادة المؤازرة الجماهيرية من جديد، وهو ما يحتاجه منتخب مصر خلال الفترة المقبلة التي يخوض خلالها التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 وكذلك أمم أفريقيا 2025 في المغرب.

وأكد حسام حسن على عدم وجود أفضلية لأي لاعب على الآخر سواء لاعب محلي أو محترف، مشيرا إلى أن الجميع لديه سواء وسيكون اختياره للتشكيل الأساسي، معياره الأول القدرة على العطاء داخل الملعب، ولا يوجد مكان محجوز للاعب بعينه فى تشكيلة الفراعنة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يواصل فيه لاعبو منتخب مصر، تدريباتهم باستاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد للنسخة الأولى من البطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا، وتستضيفها مصر. 

21 لاعبا شاركوا في مران المنتخب الوطني

وشارك في المران أمس، 21 لاعباً هم محمد أبو جبل ومحمد عواد والمهدي سليمان ومصطفي شوبير ورامي ربيعة ومحمد هاني ومحمد حمدي وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة ومصطفى فتحي وأحمد عاطف ومحمد الشامي، ومصطفى شلبي والمحترفين حمدى فتحي ومحمد شريف.

منتحب مصر آثار الفراعنة اتحاد الكرة يقدم حسام حسن لوسائل الإعلام 5 شارع الجبلاية الجبلاية

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