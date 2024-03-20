ليفربول يُعلن تعيين ريتشارد هيوز مديرًا رياضيًا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، تعيين ريتشارد هيوز في منصب المدير الرياضي للنادي.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي كشف من خلاله تعيين ريتشارد هيوز في منصب المدير الرياضي للنادي عقب نهاية الموسم الجاري، 2023-2024.

ورحل هيوز عن منصب المدير التقني لنادي بورنموث بعد 10 سوات ناجحة قضاها مع النادي.

وسيبدأ هيوز عمله بشكل رسمي في 1 يونيو المقبل، لبد العمل قبل موسم 2024-2025 بعد أن تم تعيينه بشكل رسمي من قبل مايكل إدواردز الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي لكرة القدم بمجموعة فينواي الرياضية.

وقال هيوز في تصريحات للموقع الرسمي للنادي:"أنا فخور بشكل لا يصدق لحصولي على هذه الفرصة، نادي ليفربول متفرد وأنا ممتن للحصول على هذه الفرصة لخدمة النادي في هذا الموقع".

وأضاف:"يتحدث الناس بحق عن التاريخ الغني الذي يمكن لهذه المنظمة أن تفخر به، ولكن ما يمثلني هو الحاضر والمستقبل، يقود يورجن كلوب فريقًا وتشكيلًا متميزين وإلى جانب ذلك فإن تقديم اللاعبين الشباب للفريق الأول أمر رائع أيضًا".



وواصل:"أنا على وعي بالتوقعات والمسئوليات التي تقع على عاتقي في هذا المنصب، سيكون ذلك عملي والعمل مع مايكل إدواردز وقيادة عمليات كرة القدم، بالإضافة إلى فريق الموظفين الأوسع في مركز التدريبات لاتخاذ قرارات جيدة".