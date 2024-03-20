طريقة تحديد أصحاب آخر 3 بطاقات لأمريكا الجنوبية بكأس العالم للأندية 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، مسار تحديد أصحاب البطاقات الثلاثة الأخيرة لأندية أمريكا الجنوبية بالنسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية 2025.



وتقام بطولة كأس العالم للأندية بالنظام الحديث بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية بعام 2025، وحدد فيفا 6 مقاعد لأندية أمريكا الجنوبية بالبطولة.

وتأهل بالفعل لهذه البطولة من أمريكا الجنوبية الثلاثي البرازيلي بالميراس وفلامينجو وفلومينيسي بعد فوزهم ببطولة كوبا ليبرتادورس في الأعوام الأخيرة.

وسلط فيفا عبر موقعه الرسمي الضوء على مسار البطاقات الثلاث المتبقية بعد إجراء قرعة دور المجموعات لبطولة كوبا ليبرتادورس 2024 والتي ستنطلق بمشاركة 32 فريقا اعتبارا من يوم 2 إبريل المقبل.

وأكد الاتحاد الدولي أن الفريق الفائز بلقب بطولة أمريكا الجنوبية بنهاية العام الجاري سيتأهل مباشرة لكأس العالم للأندية، ليتبقى مقعدان يحددهما التصنيف القاري.

وأوضح أنه إذا فاز أحد الأندية الثلاثة بين بالميراس وفلامينجو وفلومينينسي سيتم اللجوء للتصنيف القاري لتحديد آخر 3 مقاعد لأندية أمريكا الجنوبية.

وأوضح فيفا أن 29 فريقا في مرحلة المجموعات بكوبا ليبرتادورس يمكنها التأهل لمونديال الأندية حال التتويج بلقب البطولة القارية هذا العام، وهي أتلتيكو مينيرو أو ساو باولو أو جريميو أو بوتافوجو (البرازيل)، ريفر بليت أو إستوديانتس أو روزاريو سنترال أو سان لورينزو أو تاليريس (الأرجنتين)، ناسيونال دي فوتبول أو بينارول أو ليفربول مونتيفيديو (أوروجواي)، إندبندينتي ديل فالي أو برشلونة (إكوادور)، سيرو بورتينيو أو ليبرتاد أو كوبريسال (باراجواي)، ذا سترونجيست أو بوليفار (بوليفيا)، ديبورتيفو تاشيرا أو كاراكس (فنزويلا)، كولو كولو أو هواتشيباتو أو ديبورتيفو بالستينو (تشيلي)، أليانزا ليما أو يونيفرسيتاريو دي ديبورتيس (بيرو)، إل دي يو كيتو (الإكوادور)، جونيور أو ميلوناريوس (كولومبيا).

وأضاف فيفا أيضا أن هناك 21 ناديا في دور المجموعات يمكنها التأهل لكأس العالم للأندية عبر مسار التصنيف وهي بوكا جونيورز أو ريفر بليت (الأرجنتين)، أوليمبيا (باراجواي)، ناسيونال دي فوتبول (أوروجواي)، إندبندينتي ديل فالي أو برشلونة (الإكوادور)، سيرو بورتينيو (باراجواي)، إستوديانتس (الأرجنتين)، ليبرتاد (باراجواي)، ذا سترونجست أو بوليفار (بوليفيا)، تاليريس (الأرجنتين)، ديبورتيفو تاشيرا (فنزويلا)، كولو كولو (تشيلي)، أليانزا ليما (بيرو)، إل دي يو كيتو (إكوادور)، بينيارول (أوروجواي)، جونيور (كولومبيا)، كاراكاس (فنزويلا)، ليفربول مونتفيديو (أوروجواي)، يونيفرسيتياريو دي دي ديبورتيس (بيرو).

كما يمكن لـ19 فريقا مشاركا في مرحلة المجموعات التأهل عن طريق مسار التصنيف وهي، ريفر بليت (67 نقطة)، ناسيونال (43)، إندبندينتي ديل فالي (41)، برشلونة (40)، سيرو بورتينيو (40)، إستوديانتس (30)، ليبرتاد (30)، ذا سترونجست (30)، بوليفار (27) تاليريس (27)، ديبورتيفو تاتشيرا (25)، كولو كولو (22)، أليانزا ليما (14)، إل دي يو كيتو (14)، بينارول (13)، جونيور (13)، كاراكاس (12)، ليفربول (10)، يونيفرسيتاريو (10).

ونوه (فيفا) إلى أن أندية بوكا جونيورز وريفر بليت من الأرجنتين وأولمبيا من باراجواي هي الأقرب للتأهل عبر مسار التصنيف لأنها الأكثر جمعا للنقاط بفضل نتائجها في البطولة القارية خلال السنوات الأخيرة.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه لا يمكن لأي فريق برازيلي التأهل عبر مسار التصنيف حيث يُسمح بمشاركة ناديين كحد أقصى من أي بلد إلا إذا توج فريق برازيلي بكأس كوبا ليبرتادورس في 2024.