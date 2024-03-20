الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تقرير: المدير الرياضى الجديد لليفربول سيعمل على تجديد عقد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية اليوم، أن ريتشارد هيوز المدير الرياضي الجديد لنادي ليفربول والذي عين اليوم رسميًا من قبل إدارة النادي يستعد لحسم ملفات تجديد عقود نجوم الفريق.

وقال موقع ليفربول إيكو، أن هيوز يضع في أولوياته تجديد عقد نجمنا المصري محمد صلاح بجانب ثنائي الفريق ترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك.

وينتهي عقد الثلاثي في صيف 2025، حيث يسعى النادي للحفاظ على الثلاثي الذي يعتبرون القوام الأساسي للفريق منذ عام 2017.

كان نادي الاتحاد السعودي قريبا من التعاقد مع محمد صلاح في الصيف الماضي، بعد سلسلة من المفاوضات في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي، إلا أن الأمور توقفت في المرحلة الأخيرة بعد رفض إدارة الريدز التفريط في اللاعب.

وكان الاتحاد السعودي قد قدم عرضًا في الصيف الماضي لإدارة ليفربول، من أجل الحصول على خدمات محمد صلاح مقابل 150 مليون جنيه إسترليني، ولكنه قوبل بالرفض؛ نظرًا لتمسك المدرب يورجن كلوب بخدمات الفرعون المصري.

ولكن بعد قرار يورجن كلوب بالرحيل، فإن الطريق سيكون مفتوحًا أمام محمد صلاح للرحيل أيضًا.

ليفربول المدير الرياضي محمد صلاح صلاح ريتشارد هيوز

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