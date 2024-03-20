الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

نجم الأهلى السابق: "محمد صلاح مش كابتن ماجد علشان يعمل كل حاجة"

صلاح
صلاح

صرح عادل عبد الرحمن نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، أنه من أكثر الأشخاص سعادة بتولى التؤام حسام وإبراهيم حسن قيادة تدريب الفراعنة معربًا عن أمنياته بنجاح التجربة.

وأوضح "عبدالرحمن" خلال تصريحات لبرنامج "نجوم فى عز الظهر" عبر إذاعة "أون سبورت أف ام" على موجات 93.7: "من أكثر القرارت التي أسعدتنى عشان التوأم هيعرفوا يخدوا حقنا من مسئولي اتحاد الكرة الحاليين ودول مش بيسيبوا حقهم".

وعلق عادل عبد الرحمن على الأزمة بين التوأم ومحمد صلاح قائلًا: "لا بد من التغير في الفكر والمعاملة مع اللاعبين حاليا وفى مثا هذه المواقف".

وتابع: "هناك حملة كبيرة على محمد صلاح قائد فريق ليفربول الانجليزى ومنتخب مصر وهذا الأمر واضح خلال الفترة الماضية".

واختتم عادل عبدالرحمن: "محمد صلاح أضاف للكرة المصرية الكثير وهذا ظهر عندما ساهم في تأهيل الفراعنة لمونديال 2018 وهو مش الكابتن ماجد يعنى عشان يعمل كل حاجة".

عادل عبد الرحمن منتخب مصر حسام وإبراهيم حسن صلاح محمد صلاح

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