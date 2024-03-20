حكام مباراتي المنتخب في بطولة كأس عاصمة مصر

اختارت اللجنة المنظمة لبطولة عاصمة مصر الودية الدولية طاقمي حكام مواجهتي المنتخب المصري صاحب الأرض خلال البطولة.

ويقود الحكم الإيفواري كليمين فرانكلين مواجهة مصر مع نيوزيلندا، ويعاونه المساعدان السنغالي الحاج ماليك سامبا والإيفواري نوهو واتارا، والحكم الرابع السنغالي ألدالبير ديوف، ويتواجد المغربي حمزة الفارق كحكم تقنية الفيديو "VAR" وتعاونه مواطنته فتيحة الجرمومي.

وتم اختيار الطاقم ذاته للمواجهة الثانية للمنتخب المصري خلال البطولة "المباراة النهائية أو مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث" على أن يقود السنغالي ألدالبير ديوف المواجهة، ويتواجد الإيفواري كليمين فرانكلين كحكم رابع.

وأصبح ستاد مصر بالعاصمة الإدارية جاهزا بشكل مثالي لاستقبال المباراة الافتتاحية لبطولة عاصمة مصر الودية الدولية، التابعة لسلسلة فيفا.

وقام الاتحاد المصري لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة بمجهود كبير لضمان ظهور مميز للملعب، في مواجهة مصر ونيوزيلندا مساء الجمعة المقبل.

وقاد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أعمال تجهيز الملعب خلال الأيام الأخيرة، استعدادا للمواجهتين الافتتاحية والنهائية لبطولة عاصمة مصر.

ويواصل المنتخب الوطنى تدريباته بعد اكتمال القوة الضاربة بانضمام باقى المحترفين الذين شاركوا فى التدريبات فور انضمامهم للمعسكر، حتى يكونوا ضمن اختيارات العميد لمباراة الجمعة المقبلة .

يأتى ذلك فى الوقت الذى اتفق فيه حسام حسن مع الدكتور محمد أبو العلا طبيب الفراعنة على تنفيذ برنامج خاص للاعبين المحترفين الذين انضموا للمعسكر على مدار اليومين الماضيين، على أن يتضمن البرنامج الخاص عمل الاستشفاء اللازم للمحترفين، فى ظل رغبة العميد فى الاعتماد عليهم ضمن التشكيل الأساسى الذى سيخوض به مباراة نيوزيلندا المقرر لها يوم الجمعة فى افتتاح البطولة التى استضافتها مصر بعد تعذر إقامتها فى الامارات العربية.