مواعيد مباريات اليوم 13 رمضان 2024 والقنوات الناقلة لها

مواعيد مباريات اليوم 13 رمضان 2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، خلال فترة التوقف الدولي الحالية لشهر مارس الجاري.

ومن أبرز مباريات مواعيد اليوم، مباراة منتخب تونس ضد كرواتيا في كأس عاصمة مصر الودية، بالإضافة إلى مباراة منتخب إنجلترا ضد البرازيل الودية.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

نعرض مواعيد مباريات اليوم 13 رمضان 2024 الموافق 23 مارس الجاري في كأس عاصمة مصر الودية والقنوات الناقلة:-

- مباراة منتخب تونس ضد كرواتيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD

مواعيد مباريات الودية والقنوات الناقلة

- مباراة كوت ديفوار ضد بنين: في تمام الساعة السادسة مساءً.

- مباراة إيرلندا ضد بلجيكا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة سلوفاكيا ضد النمسا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة الدنمارك ضد سويسرا: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة إنجلترا ضد البرازيل: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة فرنسا ضد ألمانيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة والقنوات الناقلة

- مباراة الأردن ضد تايلاند: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC2 HD

- مباراة الإمارات ضد العراق: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 HD

- مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 HD

- مباراة مصر ضد أستراليا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة SSC2 HD

مواعيد مباريات في الدوري الأمريكي

- مباراة نيو انجلاند ريفولوشن ضد شيكاغو فاير: في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- مباراة نيويورك ريد بولز ضد إنتر ميامي: في تمام الساعة الثامنة مساءً.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يلتقي فريق الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، منافسه سيمبا التنزاني، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك أحد يومي 29 أو 30 مارس في تنزانيا.

بينما ستُقام مباراة الإياب بينهما، أحد يومي 5 أو 6 أبريل المقبل في مصر.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يلتقي فريق الزمالك، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، نظيره ومواطنه مودرن فيوتشر، مساء الأحد الموافق 31 مارس الجاري، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

على أن تُقام مباراة الإياب بينهما، في 7 أبريل المقبل، وسيكون الفارس الأبيض هو صاحب الملعب.

اقرأ أيضا

منتخب مصر يتأهل إلى نهائى كأس العاصمة بعد الفوز على نيوزيلندا