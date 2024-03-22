بشير التابعى: ابنى بيلعب فى الأهلى ودائمًا تحدث بيننا خلافات فى مباريات القمة

لا يمانع بشير التابعي مدافع نادي الزمالك الأسبق، من تواجد نجله الأصغر عمر بشير لاعبا في صفوف نادي الأهلي، الغريم التقليدي للقلعة البيضاء بداية من أكاديمية النادي تم التدرج بفرق الناشئين.

وقال بشير خلال استضافته ببرنامج "النجوم في رمضان"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "عندي 3 أولاد ابني الأكبر يوسف طالبًا في كلية الهندسة وكان لاعبا سابقا في إنبي، بينما ابني الأصغر عمر يلعب في نادي الأهلي، وابنتي مريم مشجعة درجة تالتة زملكاوية من 15 سنة".

وأضاف لاعب الزمالك السابق: "عمر ابني بيلعب في صفوف نادي الأهلي، ويجيد اللعب في مركز الجناح والظهير الأيمن، وتواجده في القلعة الحمراء حرية شخصية، لكن دائما في مشاكل بنا، خاصة في مباريات القمة، وعمري ما اتفرجت معاه على مباراة للأهلي والزمالك".

وأشار بشير التابعي: "غرفة ابنتي مليئة بصور للاعبي الزمالك، وهي تعشق الأبيض منذ الصغر، ودائما في مشاكل مع شقيقيها عمر ويوسف بسبب القطبين، وأنصحها دوما بعدم الجلوس معهما لمشاهدة المباريات، خاصة أن الثنائي سخيف في الاحتفال والتحفيل عليها".