الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الزمالك يزاحم الأهلى على صفقة أحمد رمضان "بيكهام" الصيف المقبل

أحمد رمضان بيكهام
أحمد رمضان بيكهام

دخل مسئولو الزمالك في مفاوضات مع أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

وكشف مصدر مسئول عن أن الزمالك دخل في مزاحمة مع الأهلي، الذي طلب اللاعب بشكل رسمي في الميركاتو الصيفي المنقضي ولم تتم المفاوضات لوجود خلافات مالية.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن رغبة اللاعب سوف تحسم الصراع بين القطبين على ضمه في الصيف، خاصة أن الفريقين لديهما رغبة في ضم مدافع، خلال الفترة المقبلة.

في السياق ذاته استقرت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح على تجديد عقد عمرو السولية لاعب الفريق الأول لمدة موسمين مقبلين، على أن يكون تجديد الموسم الثاني مشروطًا بعدة بنود يأتي في مقدمتها نسبة مشاركة اللاعب في المباريات.

ويحصل عمرو السولية على 15 مليون جنيه سنويًا، راتب الفئة الأولى.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل تجديد عقد عمرو السولية خلال الأيام المقبلة بعد توقيع اللاعب على العقود مع أمير توفيق مدير التعاقدات والمدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي.

 الأهلي يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني

ويعود الفريق الأول بنادي الأهلي لاستئناف تدريباته غدًا السبت بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع، حيث يصل فى الساعات الأولى من فجر اليوم السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى قادمًا من بلاده بعد أن قضى إجازة خاصة هناك.

ومن المقرر أن يقود كولر تدريبات الفريق غدًا استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزانى الجمعة المقبل فى ذهاب الدور ربع نهائى بدورى أبطال إفريقيا.

وكان كولر قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة أسبوع، بشروط أهمها الالتزام ببرنامج بدنى بجانب الحفاظ على الوزن.

ومن المقرر أن يصل فجر اليوم أيضًا كل من على معلول ورضا سليم ومحمد الضاوى كريستو من بلادهم بعد أن قضوا الإجازة هناك، فيما يوجد بالقاهرة كل من وسام أبوعلى وأنتونى موديست اللذين يواصلان برنامجًا بدنيًا وتأهيليًا ليكونا جاهزين للمرحلة المقبلة.

وحرص حسام غالى عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس البعثة في رحلة تنزانيا على عقد جلسة خاصة مع خالد بييو مدير الكرة وسمير عدلى المدير الإدارى لترتيب كل الأمور الخاصة بالرحلة.

كما أجرى حسام غالى اتصالات هاتفية بالسفارة المصرية بتنزانيا، واتفق على سفر كل من سمير عدلى وخالد بيبو قبل البعثة بـ24 ساعة للترتيب وحجز الفندق وملعب التدريب.

كولر حسام غالى الاهلى الزمالك أحمد رمضان بيكهام

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