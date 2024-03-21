جوميز يجتمع بلاعبي الزمالك قبل مواجهة فيوتشر في الكونفيدرالية

اجتمع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع لاعبي الأبيض قبل انطلاق مران اليوم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء مودرن فيوتشر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

موعد مباراتي الزمالك ومودرن فيوتشر في الكونفيدرالية

ويواجه الزمالك نظيره مودرن فيوتشر، يوم 31 مارس الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بينما تقام مواجهة الإياب، أيضا على ستاد القاهرة الدولي، يوم 7 أبريل المقبل.

وشرح المدير الفني للاعبين البرنامج التدريبي، الذي سيتم تنفيذه في مران اليوم في حضور جميع أفراد الجهاز المعاون له، كما حرص على توجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين قبل بدء التدريبات الجماعية.

وأدى لاعبو الفريق فقرة تدريبات بدنية، وقاد البرتغالي جواو ميجيل مخطط الأحمال الفقرة البدنية، والتي تضمنت تدريبات متنوعة للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية للاعبين.

من جانب آخر، عقد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، جلسة مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على هامش مران اليوم الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر بكأس الكونفيدرالية..

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة خاصة للتسديد على المرمى.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين من أجل التسديد على المرمى الصغير بدون حارس من أجل زيادة دقة التصويبات لدى جميع لاعبي الفريق.

وحرص حسين السيد عضو مجلس الإدارة على التواجد في مران اليوم، من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل مباراة مودرن فيوتشر، والوقوف على آخر استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة، والتي تشهد تحديات كبيرة للأبيض محليا وقاريا.

بينما خاض محمد أشرف “روقا” وإبراهيما نداي ثنائي الفريق، تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الخميس.

وأدى اللاعبان تدريبات الجري الخفيف حول الملعب تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، ويعاني “روقا” من إصابة بشد في العضلة الخلفية، في حين يعاني إبراهيما نداي من إصابة بمزق في العضلة الضامة.

وخصص الجهاز الفني فقرة تدريبات فنية وخططية وحرص جوميز على إيقاف الفقرة لتوجيه اللاعبين من أجل تنفيذ الجمل الفنية بالشكل الأمثل، وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية في منتصف الملعب تحت إشراف جوزيه جوميز وجهازه المعاون.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بالكونفيدرالية

تنقل مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

وتمتلك الشبكة القطرية، كافة حقوق البث الرسمي والحصري لجميع مباريات ربع نهائي الكونفيدرالية وحتى المباراة النهائية من البطولة القارية.