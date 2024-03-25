الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

حسام حسن يعرف طريق مرماهم.. ماذا فعل منتخب مصر فى مواجهته الوحيدة أمام كرواتيا؟

مصر وكرواتيا
مصر وكرواتيا

يستعد منتخب مصر الأول بقيادة مدربه الجديد حسام حسن لمواجهة منتخب كرواتيا في المباراة التي ستجمع الفريقين، مساء الثلاثاء المقبل في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

 

وتمكن منتخب مصر من الوصول إلى نهائي البطولة بعد الفوز على نيوزيلندا بهدف دون رد في الدور نصف النهائي، بينما حقق الفريق الكرواتي الفوز على نظيره التونسي بركلات الترجيح.

 

وقبل مواجهة الثلاثاء المقبل، التقى المنتخبان في مباراة واحدة فقط كانت في بطولة كأس الرئيس الكوري الجنوبي الودية بالعاصمة سيول عام 1999، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

 

والمفارقة أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، كان بطل تلك المباراة بعد أن نجح في إحراز هدفي الفراعنة في المباراة.

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