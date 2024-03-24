الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

حسام حسن يكشف عن 4 أسماء على رادار منتخب مصر فى معسكر يونيو

حسام حسن
حسام حسن

كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن 4 أسماء على رادار منتخب مصر خلال معسكر يونيو المقبل.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي لمباراة كرواتيا "هناك عدد من الأسماء ضمن قائمة منتخب مصر المقبلة وعلى رأسهم أحمد أمين أوفا مهاجم إنبي بالإضافة إلى أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ورمضان صبحي لاعب بيراميدز بالإضافة إلى محمد صلاح قائد الفراعنة الذي ابتعد عن الفراعنة مؤخرا بسبب الإصابة التي لحقت به".

وأضاف: "كل اللاعبين المتواجدين في الدوري، فرصتهم متاحة للتواجد ضمن قائمة منتخب مصر في المعسكر المقبل"، مشيرا إلى أن هناك عدد من المميزات للمعسكر الحالي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كرواتيا في العاشرة مساء الثلاثاء المقبل في نهائي كأس عاصمة مصر.

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