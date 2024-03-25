منهم كلوب وجوارديولا.. أكثر 5 مدربين استمرارًا مع أنديتهم

تواجد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، والإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، ضمن قائمة المدربين الأكثر استمرارًا وبقاءً مع أنديتهم.

بينما تصدر الألماني فرانك شميدت، المدير الفني لفريق هايدنهايم، قائمة أطول المدربين الحاليين بقاء مع أنديتهم على مستوى الدوريات الكبرى.

أكثر 5 مدربين استمرارًا مع أنديتهم

وبهذا الصدد، نستعرض لكم المدربين الأكثر استمرارًا وبقاءً مع أندية، حسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، المتُخصص في إحصائيات كرة القدم، وذلك على النحو التالي:

1- الألماني فرانك شميدت، مدرب هايدنهايم

تولى الألماني فرانك شميدت مسئولية تدريب فريق هايدنهايم في سبتمبر 2007.

وبدأ فرانك شميدت مسيرته التدريبة مع فريق هايدنهايم في الدرجة الخامسة، حتى صعد به إلى الدوري الألماني الممتاز في عام 2023.

ونجح المدرب فرانك شميدت في قيادة فريق هايدنهايم نحو احتلال المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 29 نقطة.

وقاد شميدت فريق هايدنهايم في 614 مباراة، حقق خلالهم 275 انتصارًا، و158 تعادل، بينما تلقى 181 هزيمة، لتبلغ نسبة انتصارات الفريق 44.79%.

2- الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد

تولى الأرجنتيني دييجو سيميوني مسئولية تدريب فريق أتلتيكو مدريد في ديسمبر 2011.

قاد دييجو سيميوني فريق أتلتيكو مدريد في 671 مباراة، حقق خلالهم 395 انتصارًا، و151 تعادل، بينما تلقى 125 هزيمة، لتبلغ نسبة انتصارات الفريق 58.87%.

ونجح سيميوني في التتويج بـ8 ألقاب مع أتلتيكو مدريد، بواقع لقبين في الدوري الإسباني، 2 في الدوري الأوروبي، 2 في السوبر الأوروبي، لقب في السوبر الإسباني، لقب في كأس ملك إسبانيا.

3- الألماني كريستيان ستريتش، مدرب فرايبورج

تولى الألماني كريستيان ستريتش مهمة تدريب فريق فرايبورج في ديسمبر 2011.

وهبط ستريتش مع فرايبورج في عام 2015، قبل أن ينجح في الصعود به إلى الدوري الأألماني بعد موسم واحد فقط.

وقاد كريستيان ستريتش فريق فرايبورج في 481 مباراة، حقق خلالهم 191 انتصارًا، و125 تعادل، بينما تلقى 165 هزيمة، لتبلغ نسبة انتصارات الفريق 39.71%.

وأعلن الألماني كريستيان ستريتش، في وقت سابق، قراره بالرحيل عن منصبه كمدرب لفريق فرايبورج بعد نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

4- الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول

تولى الألماني يورجن كلوب مسئولية تدريب فريق ليفربول في أكتوبر 2015.

قاد يورجن كلوب فريق ليفربول في 479 مباراة، حقق خلالهم 293 انتصارًا، و106 تعادل، بينما تلقى 80 هزيمة، لتبلغ نسبة انتصارات الفريق 61.2%.

وأعلن الألماني يورجن كلوب، في وقت سابق، قراره بالرحيل عن منصبه كمدرب لفريق ليفربول بعد نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

ونجح كلوب في التتويج بـ8 ألقاب مع ليفربول، بواقع لقب في الدوري الإنجليزي، لقب في دوري أبطال أوروبا، 1 السوبر الأوروبي، 1 كأس الاتحاد الإنجليزي، 1 كأس العالم للأندية، 1 الدرع الخيرية، و2 كأس رابطة المحترفين للأندية الإنجليزية.

5- الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي

تولى الإسباني بيب جوارديولا مهمة تدريب فريق مانشستر سيتي في يونيو 2016.

قاد بيب جوارديولا فريق مانشستر سيتي في 458 مباراة، حقق خلالهم 333 انتصارًا، و63 تعادل، بينما تلقى مقابل 62 هزيمة، لتبلغ نسبة انتصارات الفريق 72.71%.

ونجح بيب جوارديولا في التتويج بـ16 بطولة مختلفة مع مانشستر سيتي، بواقع 5 ألقاب في الدوري الإنجليزي، 4 كأس رابطة الأندية الإنجليزية، 2 كأس الاتحاد الإنجليزي، 2 الدرع الخيرية، لقب في دوري أبطال أوروبا، لقب السوبر الأوروبي ولقب في كأس العالم للأندية.