الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

المنتخب الوطني يختتم استعداداته اليوم قبل مواجهة كرواتيا

منتخب مصر
منتخب مصر

يختتم المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، استعداداته لمواجهة  نظيره الكرواتي على ملعب استاد مصر، في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، في العاشرة من مساء غدٍ الثلاثاء.

وركز العميد خلال الأيام الماضية على دراسة منتخب كرواتيا بشكل جيد؛ من أجل اختيار الطريقة المناسبة لموجهة الأداء الجماعي للكروات داخل المستطيل الأخضر، على أمل تحقيق الفوز وحصد كأس البطولة الودية في نسختها الأولى.

ويعانى الفراعنة من غيابات كثيرة على مستوى التشكيلة الأساسية في تلك البطولة، بغياب محمد صلاح الذي اعتذر عن التواجد خلال المعسكر الحالى، فضلاً قرار حسام حسن المدير الفني باستبعاد بعض النجوم في مقدمتهم محمد النني لاعب أرسنال، وتعرض إمام عاشور للإصابة خلال مباراة نيوزيلندا ومغادرته للمعسكر ولحق به أحمد حجازى لأسباب أسرية. 

وتنطلق صافرة بداية المباراة النهائية بين مصر وكرواتيا لبطولة كأس العاصمة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

وتمتلك شبكة أون تايم سبورت حقوق إذاعة مباريات بطولة كأس عاصمة مصر الودية.

وتأهل منتخب كرواتيا لنهائي بطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية بالفوز على تونس بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 0-0.

وحسم منتخب كرواتيا ركلات الترجيح لصالحه بعدما أهدر الثلاثي حمزة الجلاصي وسيف الجزيري وأسامة الحدادي للمنتخب تونس مقابل ركلتين فقط ضائعتين من كرواتيا.

وتأهل منتخب مصر إلى نهائي كأس عاصمة مصر، بعد الفوز على نيوزيلندا بهدف دون رد سجله مصطفى محمد، ليواجه نظيره منتخب كرواتيا الفائز أمام تونس، بعد المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد القاهرة أمس السبت.

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