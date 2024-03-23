السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"حلوة البدايات".. طريق العميد لكسب ود الجماهير المصرية فى بداية المشوار

منتخب مصر
منتخب مصر

حقق حسام حسن المدير الفني  للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، انطلاقة جيده مع الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن، بعد الفوز على نيوزيلندا في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء أمس على إستاد العاصمة الإدارية الجديدة.

الفوز لم يكن فقط هو المكسب الوحيد للفراعنة، بل هناك الكثير من المكاسب التى تحققت على أرض الواقع، في مقدمتها عودة الروح بين اللاعبين وحماسهم الشديد في ظل وجود جهاز فني وطني قادر على دعم الروح المعنوية للاعبين قبل المباريات المهمة، فضلا عن الالتزام الشديد بتعليمات المدير الفني خاصة الواجبات الدفاعية التي يؤديها جميع اللاعبين بما فيهم المهاجمين.

وباتت الانطلاقة الجيدة للفراعنة بمثابة "حلوة البدايات" التي يتمناها أي مدير فني بهدف كسب ود الجماهير المصرية التي تعد الأساس في أي نجاح للفراعنة على مدار التاريخ، خاصة في الانتصارات المهمة والفارقة في تاريخ منتخب مصر والتي كان الجمهور شاهدا عليها سواء في استاد القاهرة أو برج العرب.

ويمني حسام حسن النفس بمواصلة المشوار في البطولة الودية من أجل تحقيق لقب أول بطولة ودية تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، بصرف النظر عن طبيعة المنافس في المباراة النهائية سواء كرواتيا أو تونس، لأن تحقيق اللقب سيعيد الجماهير للالتفاف حول منتخب مصر بصرف النظر عن كون هذه البطولة ودية .

ويعلم العميد أهمية دور الجماهير فى مسيرة منتخب مصر، الأمر الذي يدفعه دائما للتركيز على عنصر الجماهير ومحاولة زيادة الحضور الجماهيري بأى شكل من أجل التاثير على اللاعبين وزيادة حماسهم داخل الملعب، كونه السبيل الأهم لاستعادة زعامة القارة الأفريقية من جديد كما حدث فى عهد حسن شحاتة.

وكان حسام حسن هو أول من طالب بزيادة عدد الجماهير فى المدرحات سواء فى مباريات المنتخب الوطنى أو مباريات الدوري، وتم الموافقة على زيادة العدد من قبل الجهات الأمنية كنوع من الدعم للجهاز الفني في مشروعه الجديد مع الفراعنة.

وحقق المنتخب المصري الفوز في أول مباراة لمدربه الجديد حسام حسن، قائد المنتخب المصري السابق، والفائز معه بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا ثلاث مرات.

ويستعد منتخب مصر لاستئناف مشواره بتصفيات كأس العالم من خلال مواجهة بوركينا فاسو في القاهرة يوم السادس من يونيو المقبل، ثم خارج أرضه أمام غينيا بيساو يوم العاشر من الشهر ذاته.

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