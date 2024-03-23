تفاصيل الجلسة الثلاثية مع حسام حسن عقب مباراة الفراعنة أمام نيوزيلندا

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، تفاصيل الجلسة التى جمعت الثلاثى أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وجمال علام رئيس اتحاد الكرة، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، مع حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، عقب مباراة الفراعنة أمام نيوزيلندا فى افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر التى جرت فى ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة على استاد العاصمة الإدارية.

وحقق الفراعنة الفوز بهدف وحيد على نيوزيلندا فى مباراة افتتاح البطولة الودية، عن طريق مصطفى محمد، الذى أحرز هدف الفراعنة من ضربة جزاء، تحصل عليها إمام عاشور قبل أن يخرج مصابًا.

وأكد المصدر أن الثلاثى صبحى وعلام ودياب تعهدوا للعميد بتذليل كل العقبات خلال الفترة المقبلة، والعمل على مساعدة الجهاز الفنى الوطنى على تحقيق أهدافه مع الفراعنة سواء فيما يخص التصفيات المؤهلة لبطولة كاس العالم أو بطولة أمم إفريقيا 2025.

وأوضح المصدر أن حسام حسن كان له طلب وحيد من الحضور هو تسهيل مهمة الجماهير فى العودة للمدرجات من جديد، لأنها الضمانة الوحيدة لارتفاع مستوى لاعبى الفراعنة وزيادة حماسهم داخل الملعب، وهو ما وضح خلال مباراة نيوزيلندا عندما كانت صيحات الجماهير تعلو فى الكرات الخطرة للفراعنة، وهو ما ينعكس على مستوى اللاعبين بالإيجاب داخل الملعب.

وحقق المنتخب المصري الفوز في أول مباراة لمدربه الجديد حسام حسن، قائد المنتخب المصري السابق، والفائز معه بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا ثلاث مرات.

ويستعد منتخب مصر لاستئناف مشواره بتصفيات كأس العالم، من خلال مواجهة بوركينا فاسو في القاهرة يوم السادس من يونيو المقبل، ثم خارج أرضه أمام غينيا بيساو يوم العاشر من الشهر ذاته.