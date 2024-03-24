عبور كرواتيا.. طريق الفراعنة لانطلاقة جديدة من العاصمة الإدارية

يستعد المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن لمواجهة كرواتيا بعد غدٍ فى نهائى بطولة كأس عاصمة مصر الودية فى مواجهة من العيار الثقيل بالنسبة للفراعنة أمام صاحب برونزية مونديال 2022.

وبات الجهاز الفنى الجديد للفراعنة أمام تحد كبير فى بداية المشوار لتحقيق انطلاقة جديدة فى تاريخ منتخب مصر تحتاج لتحقيق الفوز على الكروات وحسم لقب البطولة الودية، رغم قوة المنافس وصعوبة تحقيق الفوز عليه فى ظل غياب عناصر كثيرة عن قائمة الفراعنة فى مقدمتهم محمد صلاح الذى غاب عن المعسكر وإمام عاشور الذى تعرض للإصابة فى مباراة نيوزيلندا ولحق به أحمد حجازى الذى غادر المعسكر.

ووافق الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسن على سفر أحمد حجازي، قائد المنتخب إلى السعودية مساء اليوم، بسبب ظرف أسري طارئ، لتواجد عائلته في السعودية.

كما تم الاتفاق بين جهاز المنتخب وأحمد حجازي حال انتهاء الظرف الأسري الطارئ واستقرار الأمور الأسرية الانضمام لمعسكر المنتخب مساء غدٍ، في إطار الاستعداد لمباراة كرواتيا المقرر لها العاشرة مساء الثلاثاء في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستعد منتخب الفراعنة لمواجهة كرواتيا، في العاشرة من مساء الثلاثاء المقبل، على استاد العاصمة الإدارية الجديدة، في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر الودية الدولية.

ويسعى حسام حسن لتحقيق انطلاقة جيدة مع الفراعنة من خلال تقديم عرض طيب أمام كرواتيا من أجل ارضاء الجماهير المصرية، ومحاولة تحقيق الفوز على ثالث العالم، مما قد يسهل مهمة التوأم خلال الفترة المقبلة فى حال حصد لقب البطولة الودية ونيل ثقة الجماهير المصرية الذى يعد الهدف الأهم بالنسبة للجهاز الفنى.