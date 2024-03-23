السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

العميد يرفض الراحة ويواصل الاستعداد لنهائى بطولة كأس عاصمة مصر

منتخب مصر
منتخب مصر

رفض حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، منح لاعبيه راحة سلبية عقب مواجهة نيوزيلندا، حيث يواصل الجميع التدريبات، من أجل الاستعداد الجيد للنهائى، لتحقيق الفوز وحصد كأس البطولة فى نسختها الأولى، حيث تساعد نتائجها فى تحسين تصنيف الفراعنة، بعد اعتماد البطولة ضمن الأجندة الدولية.

ويواصل لاعبو الفراعنة تدريباتهم اليوم السبت استعدادا لنهائى بطولة كأس عاصمة مصر، حيث يخوض اللاعبين مران خفيف واستشفاء للاعبين الذين شاركوا فى مباراة أمس.

وحدد حسام حسن الأخطاء التى وقع فيها لاعبوا الفراعنة خلال مباراة نيوزيلندا، بهدف تصحيحها قبل خوض مباراة النهائى،  والتى تركزت فى بعض القصور فى وسط الملعب خاصة فى اوقات فقدان الكرة.

ورغم الأداء المتواضع للاعب الفراعنة فى بعض فترات المباراة إلا أن حسام حسن اعتبر الفوز هو المكسب الرئيسى للفراعنة فى بداية حقبة الجهاز الفنى الوطنى، فضلا عن عودة الروح للاعبين داخل الملعب وحماسهم الشديد.

وشدد العميد على أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطور في ظل الأداء الجماعي المنظم الذى ظهر عليه اللاعبون خلال مباراة نيوزيلندا رغم كونها المباراة الأولى.

فى الوقت نفسه غادر إمام عاشور لاعب وسط الفراعنة معسكر المنتخب، بعد تعرضه للإصابة  خلال مباراة نيوزيلندا.

وأثبتت الأشعة التي خضع  لها إمام عاشور ، إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف، الأمر الذى فضل معه طبيب الفراعنه، عرض اللاعب على أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف لفحص اللاعب وتحديد حاجته لجراحة من عدمه.

وحقق المنتخب المصري الفوز في أول مباراة لمدربه الجديد حسام حسن، قائد المنتخب المصري السابق، والفائز معه بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا ثلاث مرات.

ويستعد منتخب مصر لاستئناف مشواره بتصفيات كأس العالم من خلال مواجهة بوركينا فاسو في القاهرة يوم السادس من يونيو المقبل، ثم خارج أرضه أمام غينيا بيساو يوم العاشر من الشهر ذاته.

منتخب مصر 5 شارع الجبلاية اتحاد اممم افري الفراعنة

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