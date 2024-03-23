السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مدير المنتخب الوطنى يكشف سر اعتماد حسام حسن على طريقه دفاعية ضد نيوزيلندا

إبراهيم حسن
إبراهيم حسن

كشف إبراهيم حسن المدير الفني للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، سبب لجوء حسام حسن المدير الفني للفراعنة إلى خطة دفاعية خلال مواجهة نيوزيلندا فى افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر.

وفاز المنتخب الوطني أمس على نظيره النيوزيلندي بهدف دون رد، سجله مصطفى محمد من ركلة جزاء.

وينتظر منتخب مصر الفائز من لقاء تونس وكرواتيا الذى يقام مساء اليوم، في نهائي البطولة يوم الثلاثاء المقبل على ستاد العاصمة الإدارية الجديدة.

وأعرب مدير المنتخب الوطنى في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس"، عن رضاه عن الفوز في أول مباراة على ملعب العاصمة الإدارية الجديدة، وأول مواجهة تحت قيادة الجهاز الفني الجديد مشيدا بالروح القتالية للاعبين التي ظهرت خلال المباراة.

وقال إبراهيم حسن: "الجهاز الفني درس نيوزيلندا جيدا، ولاحظ اعتماد المنافس على الأجنحة والكرات العرضية باستمرار، وهو ما أدى للتفكير فى خطة دفاعية لإغلاق المساحات أمام لاعبى الفريق المنافس، وخلق مساحات فى دفاعاتهم ومن ثم تنفيذ هجمات سريعة كانت سببا فى تشكيل خطورة على مرمى المنافس في أكثر من مناسبة منها ضربة الجزاء التي حصل عليها إمام عاشور وجاء منها الهدف".

وأثنى إبراهيم، على أداء الظهير الأيمن محمد هاني في مباراة نيوزيلندا، موضحا أن جلسته مع نجم الأهلي كان هدفها فقط نقل بعض الخبرات ليس أكثر.

وتابع: "هاني لاعب دولي وخاض مباريات عديدة مع الأهلي وحقق بطولات كبرى، وكل دوري مساعدته في الجرأة في الأداء الهجومي والدفاعي".

وأتم مدير منتخب مصر قائلا: "اللاعبون يشعرون بارتياح كبير وينفذون تعليمات الجهاز الفني والقادم سيكون أفضل".

وحقق المنتخب المصري الفوز في أول مباراة لمدربه الجديد حسام حسن، قائد المنتخب المصري السابق، والفائز معه بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا ثلاث مرات.

ويستعد منتخب مصر لاستئناف مشواره بتصفيات كأس العالم من خلال مواجهة بوركينا فاسو في القاهرة يوم السادس من يونيو المقبل، ثم خارج أرضه أمام غينيا بيساو يوم العاشر من الشهر ذاته.

منتخب مصر “رمسيس وذهب الفراعنة اتحاد الكرة محمد هاني ابراهيم حسن

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