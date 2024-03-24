مسلسل لحظة غضب الحلقة 15.. محمد شاهين يواجه زوجته بخيانتها ويتعرف على جثة شقيقه

واجه محمد شاهين في مسلسل لحظة غضب زوجته بخيانتها وأكد لها أنه لن يترك حقه منها وأنه علم بخيانتها، ضمن أحداث الحلقة 15.

وقد تعرف محمد شاهين عن جثة شقيقه محمد فراج من خلال المشرحة بعد عمل تقرير الطب الشرعي الذي أثبت أنه مات بسبب كومة السكر.

وقرر محمد شاهين شقيق شريف في مسلسل لحظة غضب أن يأخذ حق شقيقه من يمني وأن يقتلها مثلما قتلته، وقد وعده المحامي أنها سوف تتورط في قضية إخفاء جثة وذلك بعدما قامت بالعمل علي ضربه على رأسه بالنشابه ثم وضعت جثته في شنطة سفر والقته في النيل.

وكانت الحلقة ١٤ من مسلسل لحظة غضب تضمنت العثور على جثة شريف ومواجهة بين صبا مبارك ومحمد شريف التي اعترفت فيها بقتله كما قامت بحضور جنازته وتلقي العزاء على المقابر، وتستعد للسفر خارج البلاد.

مواعيد عرض مسلسل لحظة غضب

وتعرض اليوم الحلقة الـ ١٥ من مسلسل لحظة غضب على أن تحسم هذا الجدل لدى المتابعين، ومعرفة مصير صبا مبارك التي قامت بدور بقتل زوجها محمد فراج وعملت على إخفاء جثته بعد أن وضعتها فى أكياس سوداء.

ويصنف مسلسل لحظة غضب بطولة الفنانة صبا مبارك ضمن المسلسلات الـ 15 حلقة التي تعرض في الجزء الأول من رمضان وقد لاقى المسلسل ردود فعل جيدة لدى المتابعين خلال الأيام الماضية نظرًا لأحداثه.

قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور "يمنى الطباخة" وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث بينهما مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

أبطال مسلسل لحظة غضب



مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.