الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل لحظة غضب الحلقة 15.. تقرير الطب الشرعي يثبت أن محمد فراج لم يمت

لحظة غضب
لحظة غضب

ينتظر العديد من متابعي مسلسل لحظة غضب تفاصيل الحلقة 15، حيث تتناول الحلقة اليوم مصير صبا مبارك بعد أن ثبت التقرير للطب الشرعي أن محمد فراج زوج صبا مبارك لم يمت بسبب الضربة ولكن مات بسبب كومة سكر.

 

كما تتناول الحلقة 15 تفاصيل محاولة إخفاء نيرة هل هي بخير أم انتقم منها شقيق محمد فراج، وعلقت صبا مبارك علي تفاصيل الحلقة 14 من مسلسل لحظة غضب وقالت عبر صفحتها علي الفيس بوك:" يمني قتلت القتيل ومشيت في جنازته".

وتضمنت الحلقة 14 من مسلسل لحظة غضب العثور علي جثة شريف ومواجهة بين صبا مبارك ومحمد شريف التي اعترفت فيها بقتله كما قامت بحضور جنازته وتلقي العزاء علي المقابر، وتستعد للسفر خارج البلاد.

 

موعد عرض الحلقة 15 
وتعرض اليوم الحلقة الـ 15 من مسلسل لحظة غضب على أن تحسم هذا الجدل لدى المتابعين، ومعرفة مصير صبا مبارك التي قامت بدور بقتل زوجها محمد فراج وعملت على إخفاء جثته بعد أن وضعتها فى أكياس سوداء.

ويصنف مسلسل لحظة غضب بطولة الفنانة صبا مبارك ضمن المسلسلات الـ 15 حلقة التي تعرض في الجزء الأول من رمضان وقد لاقى المسلسل رودود أفعال جيدة لدى المتابعين خلال الأيام الماضية نظرًا لأحداثه.

مسلسل لحظة غضب الحلقة 14.. مفاجأة في مقتل محمد فراج

قصة مسلسل لحظة غضب 

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور "يمنى الطباخة" وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث بينهما مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

أبطال مسلسل لحظة غضب
مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

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