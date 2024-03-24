مسلسل لحظة غضب.. من هى دنيا وائل صاحبة أغنية التتر المثيرة للجدل على السوشيال ميديا

أشاد العديد من متابعين مسلسل لحظة غضب بتتر المسلسل وهو أغنية “لما” للمطربة الشابة دنيا وائل، وتعرض الدستور في التقرير التالي التفاصيل الكاملة عن المطربة دنيا وائل.

من هى مطربة تتر مسلسل لحظة غضب دنيا وائل ؟

وظل العديد من المتابعين يبحثون عن من هى دنيا وائل، وهى مطربة شابة غنت العديد من تترات المسلسلات منها الهرشة السابعة وتقدم المطربة الشابة دنيا وائل الأغاني بطريقة مختلفة، ونجحت في تحقيق نجاح كبير، وقدمت العديد من الحفلات في ساقية عبد المنعم الصاوي، وبمسرح الزمالك مع الموزع الموسيقي الوايلي، ومن أشهر أغانيها، أغنية العسل، التي طرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت الأغنية مشاهدات وصلت إلى 6 ملايين و700 ألف مشاهدة عبر يوتيوب، وتعاونت مع المطرب زيد خالد في العديد من الأغاني الناجحة ومنها، عدد السكان، بناديلك، مسرح الجريمة، وعلى نار، وكل هذه الأغاني من توزيع الوايلي.

دنيا وائل

مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب موعد عرض الحلقة 15



وتعرض اليوم الحلقة الـ ١٥ من مسلسل لحظة غضب على أن تحسم هذا الجدل لدى المتابعين، ومعرفة مصير صبا مبارك التي قامت بدور بقتل زوجها محمد فراج وعملت على إخفاء جثته بعد أن وضعتها فى أكياس سوداء.

ويصنف مسلسل لحظة غضب بطولة الفنانة صبا مبارك ضمن المسلسلات الـ 15 حلقة التي تعرض في الجزء الأول من رمضان وقد لاقى المسلسل رودود أفعال جيدة لدى المتابعين خلال الأيام الماضية نظرًا لأحداثه.



تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور "يمنى الطباخة" وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث بينهما مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

أبطال مسلسل لحظة غضب



مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.