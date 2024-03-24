مسلسل لحظة غضب الحلقة 14.. مفاجأة في مقتل محمد فراج

فجرت الحلقة ١٤ من مسلسل لحظة غضب مفاجاة غير متوقعة حول سبب وفاة محمد فراج "شريف" زوج صبا مبارك.

احداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 14

كشف تقرير الطب الشرعي، خلال احداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 14 أن سبب الوفاة كومة سكر وليس ضربه بالنشابة، ولم يصدق مصطفي شقيق محمد فراج التقرير وأصر علي أن يأخذ حق شقيقة مع صبا مبارك التي قررت فجاءة السفر خارج البلاد.

وعلقت صبا مبارك علي تفاصيل الحلقة ١٤ من مسلسل لحظة غضب وقالت عبر صفحتها علي الفيس بوك:" يمني قتلت القتيل ومشيت في جنازته".

وتضمنت الحلقة ١٤ من مسلسل لحظة غضب العثور علي جثة شريف ومواجهة بين صبا مبارك ومحمد شريف التي اعترفت فيها بقتله كما قامت بحضور جنازته وتلقي العزاء علي المقابر، وتستعد للسفر خارج البلاد.

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مواعيد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 15



ويأتي اليوم موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 15 على أن تحسم هذا الجدل لدى المتابعين، ومعرفة مصير صبا مبارك التي قامت بدور بقتل زوجها محمد فراج وعملت على إخفاء جثته بعد أن وضعتها فى أكياس سوداء.

ويصنف مسلسل لحظة غضب بطولة الفنانة صبا مبارك ضمن المسلسلات الـ 15 حلقة التي تعرض في الجزء الأول من رمضان وقد لاقى المسلسل رودود أفعال جيدة لدى المتابعين خلال الأيام الماضية نظرًا لأحداثه.



تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور "يمنى الطباخة" وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث بينهما مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

أبطال مسلسل لحظة غضب



مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.