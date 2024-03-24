الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل لحظة غضب.. محمد العريف يتحدث عن دوره لـ الدستور ويؤكد: مثلي الأعلى أحمد زكي

مسلسل لحظة غضب محمد
مسلسل لحظة غضب محمد العريف

تحدث الممثل الشاب من الوجوه الجديدة  في مسلسل لحظة غضب محمد العريف والذي يبلغ من العمر ٢٧ عام وهو دكتور بشري وممثل مصري عن دوره في مسلسل لحظة غضب الذي يعرض في دراما رمضان ٢٠٢٤.

محمد العريف يتحدث عن تفاصيل دوره في مسلسل لحظة غضب 

قال محمد العريف خلال تصريحات خاصة لموقع الدستور أن هذا ليس العمل الاول له وقد شارك في أعمال من قبل منها: وبينا ميعاد - رمضان كريم ٢ - بين السطور - كشف مستعجل - لحظة غضب

وعن مشاركته في مسلسل لحظة غضب قال محمد العريف: شاركت عن طريق اوديشن واستاذ عبد العزيز النجار المخرج شاف مشاهد سابقة وعجبه الاداء وعجبه اني دكتور اصلا

وأضاف: نفسي امثل مع: كريم عبد العزيز - مكي - محمد فراج - احمد حلمي

وعن مثله الأعلي في التمثيل قال: مثلي الأعلى: احمد زكي وشايف مفيش حد فمصر هيبقى زيه

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محمد العريف 


 

مسلسل لحظة غضب تفاصيل أحداث الحلقة 14 

وتضمنت الحلقة ١٤ من مسلسل لحظة غضب العثور علي جثة شريف ومواجهة بين صبا مبارك ومحمد شريف التي اعترفت فيها بقتله كما قامت بحضور جنازته وتلقي العزاء علي المقابر، وتستعد للسفر خارج البلاد.

 

مواعيد عرض مسلسل لحظة غضب 


وتعرض اليوم الحلقة الـ ١٥  من مسلسل لحظة غضب على أن تحسم هذا الجدل لدى المتابعين، ومعرفة مصير صبا مبارك التي قامت بدور بقتل زوجها محمد فراج وعملت على إخفاء جثته بعد أن وضعتها فى أكياس سوداء.

ويصنف مسلسل لحظة غضب بطولة الفنانة صبا مبارك ضمن المسلسلات الـ 15 حلقة التي تعرض في الجزء الأول من رمضان وقد لاقى المسلسل رودود أفعال جيدة لدى المتابعين خلال الأيام الماضية نظرًا لأحداثه.

 

قصة مسلسل لحظة غضب 


تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور "يمنى الطباخة" وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث بينهما مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

أبطال مسلسل لحظة غضب


مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

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