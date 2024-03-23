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مسلسل لحظة غضب ملخص الحلقة الـ13.. بدء كشف سر يمني

مسلسل لحظة غضب
مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب ملخص الحلقة الـ 13.. بدء كشف سر يمنى حيث تشهد الحلقة تفاصيل كثيرة ومثيرة، بكشف سر يمنى “صبا مبارك” التى قامت بقتل زوجها وإخفاء جثته، وبدأ محمد شاهين شقيق محمد فراج فى كشف الحقيقة وأنها تعاونت مع صديقتها نادين فرج من أجل إحفاء هذه الكارثة.

 

مسلسل لحظة غضب ملخص الحلقة الـ 13.. بدء كشف سر يمنى

مسلسل لحظة غضب ملخص الحلقة الـ 13.. بدأت شخصية صبا مبارك فى التطور حيث بدأت فى رفض ما لا يعجبها كما أنها قامت بالهجوم على منزل على قاسم والعمل على تكسير كل الاجهزة الالكترونية الموجودة فى منزله من أجل أن تقضي على الفيديو تماما.

كما وعدها على قاسم بمسح فيديو واقعة القتل ونفذ وعده وعمل على مسح الفيديو بالفعل من موبايله ومن اللاب توب الخاص به.

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موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 13

يعرض لحظة غضب الحلقة 13 من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور "يمنى الطباخة" وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث بينهما مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

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أبطال مسلسل لحظة غضب

 لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

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