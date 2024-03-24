الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يوجه بحل مشكلة أهالي قرية بنبان بحري

القرية
القرية

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بقيام لجنة برئاسة اللواء ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد، بالزيارة الميدانية إلى قرية بنبان بحري، بحضور النائب البرلماني جابر أبو خليل، عضو مجلس النواب، للوقوف على شكوى الأهالي من المياه الجوفية وسرعة التعامل الفوري معها، ووضع الحلول العاجلة والجذرية لها.

وجاء ذلك استجابةً لشكوى أهالي قرية بنبان بحري التابعة لمركز دراو بشأن تدفق المياه الجوفية داخل قريتهم، وفى تفاعل سريع، واستجابة فورية مع الشكاوى الجماهيرية.

حلول عاجلة للقضاء على تدفق المياه الجوفية داخل قرية بنبان 

 

وأكد السكرتير العام المساعد بمحافظة أسوان أنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان سيتم تشكيل لجنة من كلية الهندسة لوضع الحلول العلمية للتعامل مع هذه المشكلة، فضلًا عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتوازي بتعديل مستوى انحدار خط الطرد لتسهيل سريان المياه، وتوفير سيارات شفط وكسح المياه للتعامل مع أي تجمعات للمياه وذلك كحلول عاجلة للمشكلة. 

IMG-20240324-WA0005
IMG-20240324-WA0005
IMG-20240324-WA0003
IMG-20240324-WA0003
محافظ أسوان قرية بنبان المياه الجوفية حلول عاجلة الزيارة الميدانية

مواد متعلقة

أسوان تواصل متابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

توافد المحامين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة بأسوان

"لبشة قصب" جائزة أفضل لاعب فى مباراة دورة رمضانية بأسوان

أهل النوبة يحضرون أكبر مائدة إفطار في "كركر" (بث مباشر)

متابعة ميدانية لتطبيق تعريفة الركوب الجديدة في أسوان

"لا تتهاون".. أرقام للإبلاغ عن أى زيادة غير مبررة فى أجرة المواصلات بأسوان

محافظ أسوان يتابع انتظام عمل محطات الوقود ويشدد على "التعريفة الجديدة"

بالتفصيل.. تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السير فى أسوان

الأكثر قراءة

عاجل| بعد رفضه للبرازيل.. أنشيلوتي يكشف كواليس تجديد عقده مع ريال مدريد

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

انفراجة جديدة وحل أكبر نقاط الخلاف.. ماذا حدث فى مفاوضات هدنة غزة؟

زيارة جوتيريش رفح تكشف أكاذيب إسرائيل تجاه مصر.. ماذا يحدث فى المعبر؟

مصدر لـ"الدستور": لاعبو الزمالك يجهزون مفاجأة لأحمد رفعت فى ربع نهائى الكونفيدرالية

خبير مصرفى: سعر الدولار سيتراجع دون الـ45 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رامي حسين

المتحدة كسبت الرهان

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب فى غزة يغتالها العناد الإسرائيلى

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

تمرد فى جيش الاحتلال.. متطرفو اليهود يثيرون أزمة كبرى بحكومة نتنياهو

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين