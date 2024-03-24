محافظ أسوان يوجه بحل مشكلة أهالي قرية بنبان بحري

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بقيام لجنة برئاسة اللواء ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد، بالزيارة الميدانية إلى قرية بنبان بحري، بحضور النائب البرلماني جابر أبو خليل، عضو مجلس النواب، للوقوف على شكوى الأهالي من المياه الجوفية وسرعة التعامل الفوري معها، ووضع الحلول العاجلة والجذرية لها.

وجاء ذلك استجابةً لشكوى أهالي قرية بنبان بحري التابعة لمركز دراو بشأن تدفق المياه الجوفية داخل قريتهم، وفى تفاعل سريع، واستجابة فورية مع الشكاوى الجماهيرية.

حلول عاجلة للقضاء على تدفق المياه الجوفية داخل قرية بنبان

وأكد السكرتير العام المساعد بمحافظة أسوان أنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان سيتم تشكيل لجنة من كلية الهندسة لوضع الحلول العلمية للتعامل مع هذه المشكلة، فضلًا عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتوازي بتعديل مستوى انحدار خط الطرد لتسهيل سريان المياه، وتوفير سيارات شفط وكسح المياه للتعامل مع أي تجمعات للمياه وذلك كحلول عاجلة للمشكلة.

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