الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بالتفصيل.. تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السير في أسوان

سيارات الأجرة
سيارات الأجرة

أعلنت محافظة أسوان، تعديل تعريفة سيارات الأجرة داخل دائرة المحافظة، بعد قرارات لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، حيث تم تصحيح أسعارها اعتبارًا من اليوم الجمعة.

وننشر التعريفة الجديدة لخطوط السير الداخلية والخارجية لسيارات السيرفيس والتاكسى بمراكز ومدن محافظة أسوان، وجاءت كما موضحة في جدول التعريفة بالمدن والمواقف: 

انتظام عمل محطات الوقود ومواقف السيرفيس بمختلف مدن ومراكز أسوان 
كان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان انتظام عمل محطات الوقود ومواقف السيرفيس بمختلف مدن ومراكز المحافظة وذلك عبر أجهزة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة (مركز السيطرة) بمبنى ديوان عام المحافظة، بإشراف من العميد أحمد عز.

وكلف محافظ أسوان رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمتابعة إنتظام العمل داخل مواقف السرفيس، والإلتزام بالتعريفة الجديدة التى تم إقرارها.

وشدد اللواء أشرف عطية على سرعة التفاعل مع أى شكاوى للركاب من المواطنين والتعامل الفورى معها بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور أسوان للحد من أى تجاوزات لبعض السائقين، علاوة على تنظيم مديرية التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم حملات تفتيش على 83 محطة وقود لمتابعة توافر المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة بها، والتى تم إعلانها عبر اللوحات الإلكترونية بكل محطة.

الجدير بالذكر أيضا، بأنه قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية حيث تم تصحيح أسعارها اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 22-3-2024 ليصبح 13.5 جنيه للتر البنزين 95، و12.5 جنيه للتر البنزين 92، و11 جنيه للتر البنزين 80، و10 جنيه للتر السولار، و6.5 / م3 لغاز تموين السيارات، و100 جنيه لأسطوانة البوتاجاز.

تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السير في أسوان
تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السير في أسوان
تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السير في أسوان
تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السير في أسوان
تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السير في أسوان
تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السير في أسوان
تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السير في أسوان
تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السير في أسوان
تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السير في أسوان
تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السير في أسوان
تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السير في أسوان
تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السير في أسوان
تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السير في أسوان
تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السير في أسوان
تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السير في أسوان
تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السير في أسوان
تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السير في أسوان
تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السير في أسوان
أسوان التعريفة الجديدة خطوط السير تعريفة سيارات السيرفيس تعريفة الأجرة

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