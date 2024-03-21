الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"شباب بعد الـ60".. دورة رمضانية أبطالها "على المعاش" في أسوان (فيديو)

محررة الدستور برفقة
محررة الدستور برفقة اللاعبين

تخطيهم لسن الـ60 وكبر سنهم لم يمنعهم عن ممارسة الرياضة المفضلة لديهم وهى لعبة كرة القدم، إذ اعتادوا المشاركة فى الدورات الرمضانية فى كل عام منذ شبابهم، واستمروا حتى الآن، ليضربوا مثالا أن الرياضة للجميع والسن مجرد رقم.

مع ارتداء كلًا منهم زيا رياضيا من اختياره يحمل إعجابا بنجم عالمي، نزل فريق كبار السن بالدورة رمضانية في أسوان للملعب بكل عزيمة ونشاط، وتوجوا بالبطولة في النهاية.

لاعبو ما بعد الـ60 عامًا بالدورة الرمضانية 

التقت "الدستور" بعدد من اللاعبين من فريق كبار السن الفائزون بالدورة الرمضانية بقرية الكرور النوبية في أسوان، وقال منهم مصطفى بسرى علي، كابتن الفريق، إنه يبلغ من العمر 75 عامًا وبسن المعاش، ويشارك فى الدورات الرمضانية منذ عمر 14 سنة، وأول دورة شارك فيها سنة 1960، وحريص على المشاركة فى كل الدورات الرمضانية التى يتم تنظيمها داخل قريته.

أضاف لـ"الدستور"، أن الدورة الرمضانية التى يتم تنظيمها خلال شهر رمضان المبارك داخل القرية يعتبرها بمثابة روح الرياضة، مشيرًا إلى أن ممارسة الرياضة لا يتوقف على سن معين، حيث أنه وزملائه جميعا تخطوا سن الـ 60 ومازالوا يلعبوا كرة القدم لأنها رياضتهم المفضلة.

وعبر لـ" الدستور" أن الرياضة مهمة جدًا وهى قوة وشباب وتساهم فى البعد عن كل ما هو غير أخلاقي، قائلًا "إحنا بنعتبر نفسنا شباب ما بعد الـ60 الرياضة بتخلينا نهتم بالبراعم والشباب".

قال إبراهيم جمعة حسين، لاعب بفريق كبار السن، إنه يبلغ من العمر 62 عامًا بسن المعاش، أنه كان يلعب كرة القدم منذ صغره وانضم أيضًا للعلب بنادى مايو والخرطوم للناشئين، موضحًا أنه فى صغره كان ضمن لاعبو كرة القدم المشهورين، وكان يشارك فى الدورات الرمضانية بشكل مستمر.

وأضاف لـ"الدستور" أنه بعد كبره فى السن أيضًا وتخطيه الّـ60 عامًا، كان حريصًا على المشاركة فى الدورة الرمضانية للعب كرة القدم والتى تعد لعبته المفضلة، حيث أنه لديه ارادة وعزيمه ليستكمل مسيرته فى لعبة كرة القدم ويكون مشهورًا فى قريته بها.

أوضح أنه وفريقه من كبار السن أدوا مبارة مميزة واستطاعوا الفوز بالكأس والحصول على ميداليات ذهبية بعد خلال الدورة الرمضانية الحالية لكرة القدم والتى تم تنظيمها داخل قريتهم.

بينما قال شعبان حسن سري، لاعب بالفريق، إنه يبلغ من العمر 60 عامًا، ويلعب كرة القدم منذ الصغر، وكان وقتها يتم صنع الكرة من الشرابات ويطلق عليها "كرة شراب"، موضحًا أنه حريص على المشاركة فى الدورة الرمضانية التى يتم تنظيمها داخل البلد منذ صغره، وحتى الآن فهو شارك ضمن فريق كبار السن للممارسة لعبة كرة القدم المفضلة له.

أضاف لـ"الدستور"، أن الرياضة للجميع ولا بد أن يكون هناك مشاركات لكبار السن فى الألعاب الرياضية سواء المشى، ولعب كرة القدم وغيرها، حيث أن الرياضة تساهم فى استعادة النشاط، والحفاظ علي الجسم من الأمراض.

عضو مجلس إدارة نادى الهلال

من جهته، قال عمر مصطفى يسري، عضو مجلس إدارة نادي الهلال، إن قرية الكرور تنظم الدورة الرمضانية لفرق كبار السن وما تحت السن أيضًا بشكل سنوي.

أضاف لـ"الدستور"، أن جمعية الطيبات بالقرية برئاسة وليد تاج السر، نظمت الدورة الرمضانية وتم تفعيلها على ملعب كرة القدم الخماسي التابع لأكاديمية نادى الهلال، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات كانت رائعة وشارك فيها الكبير والصغير، وأن هؤلاء اللاعبين من فئة كبار السن قدوة نظرًا لأنهم منذ شبابهم يفضلوا هذه لعب كرة القدم.

وأوضح أن تنظيم الدورات الرمضانية لكبار السن تساهم فى استعادتهم لنشاطهم وحياتهم من جديد، ويكون هناك منافسة ولكنها ودية وجميلة.

 

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أسوان الدورة الرمضانية شباب ما بعد الـ60 كبار السن قرية الكرور

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