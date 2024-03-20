الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توزيع الجوائز على مراكز الشباب الفائزة بالدورة الرمضانية في أسوان

الفعاليات
الفعاليات

اختتمت مديرية الشباب والرياضة في أسوان، فعاليات الدورة الرمضانية لعام 2023/ 2024 كره قدم خماسي، والتي شملت مباريات تنافسية بين الهيئات الشبابية.

وشهد الختام توزيع وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، الجوائز على الفرق التي حققت مراكز متقدمة خلال مشاركتها، وذلك بحضور مصطفى إمبابي، مدير إدارة شباب أسوان، والقائمين على العمل قسم الرياضة.

وحقق مركز شباب الصداقة الفوز بالمركز الأول، خلال المباريات التنافسية بين مراكز الشباب، في الدورة الرمضانية لعام 2023/ 2024 كره قدم خماسي، وذلك في إطار تحفيز الشباب على ممارسة الرياضة واكتشاف المواهب.

واستهدفت المباريات التنافسية بين مراكز الشباب المراحل السنية من سن 12 لـ 14سنة.

وأُقيمت المباريات بمركز شباب الحدود، واستمرت المباريات التنافسية بين مراكز الشباب ضمن فعاليات الدورة الرمضانية على مدار 4 أيام.

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أسوان مديرية الشباب والرياضة الدورة الرمضانية كرة القدم مراكز الشباب

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