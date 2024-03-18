محافظ أسوان يشهد حفل ختام برنامج مهارات وتسليم شهادات وشنط العدة لـ47 متدربا

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حفل ختام برنامج مهارات " 3 " لجمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان ومؤسسة رؤية الحياة للتنمية المجتمعية للتدريب الفنى لتأهيل شباب قرى بنبان والمنصورية والرقبة لسوق العمل بالتنسيق مع مديرية العمل، وتسليم شهادات التقدير وشنط العدة لـ 47 متدرب ومتدربة للذين إجتازوا التدريب بمركز تدريب المحمودية التابع لوزارة العمل والذى أستمر لمدة شهر، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتشجيع وتحفيز الشباب للإقبال على البرامج التدريبية الهادفة لتأهيلهم لسوق العمل، وضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "مهنتك مستقبلك".

وبحضور فوزى صابر مدير مديرية العمل، ومحمد نجيب نائب رئيس جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية، وربيع البرديسى رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة رؤية الحياة، والقيادات التنفيذية.

محافظ أسوان يشيد بجهود وزارة العمل

ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بالجهود التى تبذلها وزارة العمل بقيادة حسن شحاته بالتعاون مع الجمعيات المتخصصة ومنظمات المجتمع المدنى لتعزيز القدرات المهنية لشباب الخريجين مما يساهم فى تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل وصقل خبراتهم ومواهبهم من خلال حصولهم على البرامج التدريبية المتقدمة.

وقدم محافظ أسوان شكره للجهات الداعمة لهذا البرنامج المتميز، وأيضًا الحوافز العينية التشجيعية لأبناء المحافظة من الشباب والفتيات ليجسد كل ذلك ملحمة من التكاتف والتلاحم بين المجتمع المدنى والأجهزة التنفيذية لنشارك جميعًا فى رعاية أبنائنا وقود الحاضر وأمل المستقبل.

ومن جانبه أوضح فوزى صابر أنه إجتاز البرنامج التدريبى 14 متدرب ومتدربة فى صيانة الأجهزة المنزلية، و14 متدرب ومتدربة فى صيانة الريسيفر والشاشات، و16 متدرب ومتدربة فى كهرباء السلسيون، و5 متدرب ومتدربة فى السباكة الصحية، وفى نهاية الإحتفال قامت جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية بإهداء درع التميز لمحافظ أسوان تقديرًا لجهوده المبذولة فى خدمة المجتمع الأسوانى.

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