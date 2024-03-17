الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تمهيدًا للافتتاح الرسمي.. محافظ أسوان يترأس اجتماع نهو الأعمال بمشروع محور بديل الخزان

الاجتماع
الاجتماع

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الاجتماع التنسيقى بشأن نهو الأعمال الجارية بمشروع محور بديل خزان أسوان الحر على نهر النيل، وتحديد التقاطعات المتعددة للمحور مع الطرق الداخلية لتحقيق السيولة المرورية، مع إزالة العوائق وتلافى الملاحظات تمهيدًا للافتتاح الرسمى لهذا المشروع الحيوى، والذى تجاوزت نسبة التنفيذ به 97 %، وبتكلفة 1.7 مليار جنيه. 

 

وحضر الاجتماع كلا من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، فضلًا عن المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى، ومسئولى الجهات التنفيذية. 

 

الاهتمام باللمسات الجمالية فى كافة مداخل ومخارج المحور 

 

وشدد اللواء أشرف عطية، على الاهتمام باللمسات الجمالية فى كافة مداخل ومخارج هذا المحور النموذجى، وزيادة المسطحات الخضراء، وتنفيذ سياج شجرى عقب توفير مصدر للمياه لتحقيق الاستدامه له، مع تنفيذ أعمال الهوية البصرية للمحافظة والجدرايات والإعلانات المضاءة بها، وكاميرات المراقبة وفقًا لرؤية وفكر راقى يساهم فى تحويله إلى بانوراما حضارية ولوحة فنية تليق بعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية. 

 

وأكد محافظ أسوان، أن هناك تنسيق مستمر مع وزير النقل الفريق كامل الوزير، وأيضًا مع الوزارات والجهات المعنية لنهوه على الوجه الأكمل، ويكون مزار سياحى وواجهة جديدة مشرفة لعروس المشاتى، تواكبًا مع الملحمة غير المسبوقة التى يتم تنفيذها من المحاور والكبارى الكبرى. 

فيما أوضح المهندس عيد كرومر، أن محور بديل خزان أسوان على النيل يصل طوله إلى 5.4 كم، وبعرض 29 متر، ويضم 3 حارات مرورية لكل إتجاه، ويتكون من 2 كوبرى ونفق، لافتًا إلى أن المكونات الرئيسية للمشروع تشمل كوبري أعلى نهر النيل يتكون من 14 محور، وبطول 671 متر وبأطول فتحة ملاحية تصل إلى 182 متر.

محافظ أسوان اجتماع مشروع محور بديل الخزان الأعمال الجارية

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