الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: رسالة الأزهر ترتكز على مكافحة التطرف الفكري

محافظ أسوان
محافظ أسوان

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن الجامع الأزهر، يُعتبر منارة العلم المعتدل ليس في مصر فقط، ولكن في العالم أجمع، فهو الجامع والجامعة التي قامت على مدار مئات السنين بالعديد من الأدوار الدينية والتعليمية والتثقيفية والمجتمعية والخدمية والوطنية، ليكون بحق " الأزهر حياة"، وقوة مصر الناعمة لنجاحه فى نشر الوسطية فى العديد من دول العالم. 

جاء ذلك على هامش فعاليات الإحتفال باليوم السنوى ومرور 1084 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر والذى نظمته المنطقة الأزهرية، والذى أقيم بمعهد الإمام محمد متولي الشعراوي، وذلك بحضور الدكتور سيد حسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، فضلًا عن القيادات الجامعية والتنفيذية والدينية الإسلامية والمسيحي. 

ولفت محافظ أسوان، إلى أن رسالة الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب دائمًا ترتكز على مكافحة التطرف الفكرى بما يجعل من مصر مهد السماحة والاعتدال بين الأديان، وهو ما سعى إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من الدعوة المستمرة لتجديد الخطاب الدينى من أجل الوصول للفكر الصحيح المعتدل وسمو الأخلاق وذلك فى إطار المنهج القرآنى سواء فيما يتضمنه من الإلتزام فى العبادات أو المعاملات الإنسانية. 

وأشار المحافظ إلى التعاون المشترك بين محافظة أسوان والأزهر الشريف، والذى يتجسد فى تنظيم القوافل التوعوية الدينية والطبية والغذائية، وإنشاء المعاهد الأزهرية فى القرى والنجوع ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، موضحًا أن ذلك يعمل على خلق أجيال جديدة من أبنائنا قادرين على تحمل المسئولية والنهوض بوطنهم لعبور المرحلة الحالية وتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات، ولتظل بذلك أرض الكنانة وأزهرها الشريف دائمًا قلعة الإسلام والسد المنيع أمام أعدائه، وليضىء الإسلام بسماحته مشاعل التنوير والمحبة. 

وتضمنت فعاليات الاحتفال البدء بالسلام الوطني، ثم قراءة آيات من الذكر الحكيم، أعقبه كلمة لرئيس المنطقة الأزهرية، واختتم الحفل بإهداء درع المنطقة لمحافظ أسوان تقديرًا لدعمه لمنظومة العمل وتحقيق أهدافها المرجوة على الوجه الأكمل.

احتفالية محافظ أسوان الأزهر الشريف منطقة أسوان الأزهرية ذكرى تأسيس

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