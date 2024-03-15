الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

التحالف الوطني بأسوان: وزعنا 900 كرتونة مواد غذائية على المستحقين حتى الآن

الكراتين الغذائية
الكراتين الغذائية

تعددت المساعدات الإنسانية التي يقدمها التحالف الوطني خلال شهر رمضان المبارك فى محافظة أسوان، حيث انها تضمنت تقديم وجبات غذائية فى موائد الرحمن، وكراتين غذائية، وتوزيع العصائر على الصائمين من الأسر بالقري الأكثر احتياجًا، وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

 

ولم تتوقف جهود تقديم  المساعدات الإنسانية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا  على مؤسسات المجتمع المدنى فقط بل أن هناك مجهودات كبرى لأمناء التابعين لأمانة التحالف الوطني بأسوان  كان لهم دورًا بارزًا خلال شهر الخير لتوصيل الخدمة إلى مستحقيها من الأسر الأكثر احتياجا في مختلف قرى المحافظة.

 

قال أشرف محمد يحيي، أحد أعضاء التحالف الوطني فى أسوان، إن هناك جهود كبيرة للتحالف الوطني فى خدمة الأسر الأكثر احتياجا في مختلف قرى محافظة أسوان خلال شهر رمضان المبارك.

 

توزيع كراتين غذائية على الأسر الأولى بالرعاية 

وأضاف لـ"الدستور"، أن بجهود أمانة التحالف الوطنى تم توزيع 900 كرتونة غذائية على الأسر الأكثر احتياجا مختلف قرى محافظة أسوان، مشيرًا إلى أن الكراتين تحتوى علي السلع الغذائية لأساسية أبرزها السكر والزيت والارز والفول والعدس والبلح، والدواجن، وغيرها، حيث انها شاملة وكفاية للأسر.

وأوضح "يحيى"، أن عدد الكراتين الغذائية السلف ذكره والتي تم توزيعها لم يكن العدد النهائي، بل أنه مستهدف توزيع 1500 كرتونه غذائية وجارى تجهيزهم بشكل كامل حتي يتم الانتهاء من توصيلها إلي مستحقيها من الأسرخلال شهر رمضان المبارك.

ولفت إلى أن كافة الجهود لتوزيع كراتين المواد الذاتية فردية للغاية، وهذه بعيدة عن جهود مؤسسات المجتمع المدنى ولكن جميعهم يسعوا لتحقيق نفس الهدف، وهو توصيل الخدمات لمستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية ومساندتهم خلال الشهر الكريم. 

الكراتين الغذائية
الكراتين الغذائية
الكراتين الغذائية
الكراتين الغذائية
الكراتين الغذائية
الكراتين الغذائية
الكراتين الغذائية
الكراتين الغذائية
أسوان كراتين غذائية موائد الرحمن توفير وجبات غذائية الأسر الأكثر احتياجا

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