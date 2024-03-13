الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الموجة الـ22.. إزالة 11 حالة تعدٍ على أراضي الدولة بأسوان

ازالة تعدى
ازالة تعدى

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان بقيادة شوقي مصطفى، 5 حالات تعدٍ بمساحة 1925 م2 بنطاق قرية منيحة التابعة لقروي إقليت.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة أو التعدي بالبناء على الأراضي الزاعية ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ22، وبناءً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

توازى ذلك مع قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة محمد عبدالعزيز، بالإزالة الفورية في المهد لـ3 حالات تعدٍ بمساحة 309 م2 عبارة عن فتحات وماكينات ري خارج الزمام بهندسة ري النقرة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمي، بإزالة 3 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، وأراضي زراعية بمساحة 595 م2، وتم اتخاذ اللازم حيال المتعدين.

أسوان إزالة التعديات أملاك الدولة الوحدات المحلية

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