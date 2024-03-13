"عمل أسوان" تنظم ندوة تثقيفية للسلامة والصحة المهنية بمستشفى الصدر

نظَّمت مديرية العمل بمحافظة أسوان، ندوة تثقيفية للسلامة والصحة المهنية بمستشفى الصدر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وذلك بحضور عدد من الأطباء وطاقم التمريض وبمشاركة المهندس فارس عبدالعزيز، مدير مكتب السلامة والصحة المهنية، والمهندس طه فتحي، مفتش المكتب.

من جهته، أكد فوزي صابر، مدير مديرية العمل بأسوان، أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في القطاع الصحي ومختلف القطاعات الخدمية.

ولفت إلى أن الندوة شملت التعريف بمفهوم السلامة والصحة المهنية وشرح أهدافها وكيفية تفعيل خطة الطوارىء على أرض الواقع، بالإضافة إلى شرح للمخاطر الكيميائية والبيولوجية والسلبية وكيفية تقييمها وإتخاذ الإجراءات الإحترازية بالمستشفى.

وأوضح مدير مديرية العمل، أن المتدربين حرصوا على تقديم خالص شكرهم لوزير العمل ولمحافظ أسوان على إتاحة الفرصة لحضور فعاليات هذه الندوة التثقيفية لزيادة وعيهم، آملين في تكرار مثل هذه الندوات لتعم الفائدة ولتعظيم مدى الاستفادة لدى أكبر عدد من العاملين بالقطاعات المختلفة.

كما تقدموا بالشكر أيضًا للقائمين على تنظيم الندوة وعلى حجم المعلومات والمادة العملية المتخصصة التي حصلوا عليها.